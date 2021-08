‘Péril!’ On aurait voulu que Mayim Bialik soit l’hôte à temps plein, mais voici ce qui s’est passé

Mike Richards n’était pas le premier choix pour l’hôte permanent de Jeopardy !, selon un nouveau rapport. Richards, qui est producteur exécutif du jeu télévisé de longue date, a été nommé animateur de Jeopardy! mercredi après une recherche de plusieurs mois pour trouver le remplaçant de feu Alex Trebek. Sa sélection a été embourbée dans la controverse et, en fin de compte, était une option de repli parmi les dirigeants de Sony Studios, qui voulaient à l’origine que Big Bang Theory Mayim Bialik prenne le rôle.

Les affirmations proviennent de sources de Sony Studios qui ont déclaré à TMZ qu’après le passage de Bialik en tant qu’hôte invité en mars, elle est immédiatement devenue un précurseur dans la recherche d’un hôte permanent parmi les dirigeants de Sony. Les dirigeants de Sony auraient été “très intéressés” par le fait que Bialik prenne le rôle permanent, car le Jeopardy! l’équipage l’a non seulement aimée, mais elle a également obtenu les meilleurs résultats dans les groupes de discussion. Ravi Ahuja, président de Global Television Studios and Corporate Development pour Sony Pictures, avait précédemment révélé que lors de la sélection finale, “une énorme quantité de travail et de délibérations” avait été prise dans la décision et “un groupe de cadres supérieurs de Sony Pictures Television s’est penché sur les images de chaque épisode, passé en revue les recherches de plusieurs panels et groupes de discussion, et obtenu des contributions précieuses de nos partenaires clés et des téléspectateurs de Jeopardy!.”

Bien que Bialik soit l’un des principaux candidats pour le poste, il a été rapidement découvert que le rôle ne fonctionnerait finalement pas en raison de conflits d’horaire. Bialik joue actuellement dans et exécutif produit Call Me Cat de Fox et héberge également un podcast. Mais les dirigeants de Sony étaient si désireux de l’intégrer dans le mix dans une certaine mesure que “Jeopardy! Les grands honchos ont eu l’idée de 2 animateurs – un pour l’émission quotidienne et Mayim pour le prime time et les spin-off spéciaux du quiz”, quelque chose qui est devenu une priorité absolue. Après environ six semaines de négociations, Bialik et le studio ont conclu un accord pluriannuel de plusieurs millions de dollars. Dans le cadre de l’accord, Bialik sera l’hôte de Jeopardy! aux heures de grande écoute et aux séries dérivées, y compris le National College Championship récemment annoncé.

En annonçant les nouveaux hôtes, Ahuja a déclaré dans un communiqué que Richards et Bialik “étaient des choix indéniables”. Ahuja a ajouté que Bialik “a une énergie merveilleuse, un sens inné du jeu et une curiosité authentique qui représente naturellement la marque Jeopardy!.” Bialik, quant à elle, a déclaré qu’elle était “vraiment très honorée, étonnée et excitée pour cela – c’est au-delà de tout ce que j’aurais pu imaginer pouvoir arriver”.