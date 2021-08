‘Péril!’ Peut avoir un nouvel hôte, mais remplacer Alex Trebek reste impossible .

“Péril!” a officiellement sélectionné un nouvel hôte permanent – ​​deux nouveaux hôtes pour être exact. Le producteur exécutif actuel de l’émission, Mike Richards, prendra la relève en tant qu’hôte du programme quotidien souscrit et l’actrice Mayim Bialik de “Big Bang Theory” animera “Jeopardy!” Primetime et séries dérivées.

Comme on pouvait s’y attendre compte tenu de la longue et interminable recherche, les fans d’autres candidats à l’hébergement ont immédiatement répondu sur les réseaux sociaux avec des réactions instantanées. Certains se sont demandé pourquoi « Jeopardy ! » a choisi un homme blanc comme candidat, au lieu d’alternatives comme LeVar Burton. Richards a fait du bon travail en tant qu’hôte invité à part entière en février dernier, bien que sa signature quotidienne – faisant écho à un discours prononcé par Trebek lors de sa dernière semaine d’épisodes avant sa mort – semblait légèrement hokey et artificielle.

Mais cet article, écrit bien avant cette annonce, ne se concentrera pas tant sur Richards ou Bialik que sur la personne qu’ils remplaceront : l’animateur de longue date de l’émission, Alex Trebek.

Depuis que les derniers épisodes de Trebek ont ​​été diffusés en janvier, “Jeopardy!” a vu une véritable cavalcade d’hôtes invités intérimaires. La plupart ont commencé leurs séjours derrière le pupitre avec un bref monologue exprimant leur amour pour “Jeopardy !”, faisant des hommages au défunt Trebek et faisant référence à leurs espoirs d’honorer son héritage.

Les refrains constants de louanges auraient peut-être semblé un peu exagérés pour Trebek, qui s’est éloigné des projecteurs. Mais dans un sens, les performances des hôtes invités ont rendu hommage à Trebek plus que leurs paroles ne le pourraient jamais. Les six derniers mois n’ont servi qu’à renforcer la subtile maîtrise de Trebek derrière le pupitre, et à illustrer les grosses chaussures que le prochain animateur de « Jeopardy ! » devra remplir.

Un travail intimidant

À première vue, l’hébergement de “Jeopardy!” semble presque une tâche aussi intimidante que de participer à l’émission elle-même. Vous arrivez tôt le matin et recevez 305 indices – 61 indices pour chacun des cinq spectacles – contenant du matériel sur un éventail de sujets.

Vous n’avez que quelques heures pour vous familiariser avec les indices, qui comprendront probablement des langues étrangères et des prononciations plus compliquées que le mot «genre» (auquel Trebek, né en Ontario, a toujours donné un accent canadien-français). Vous devrez lire attentivement ces 305 indices – avec seulement une poignée de gaffes – tout en levant les yeux du pupitre entre chaque indice pour reconnaître les candidats une fois qu’ils sonnent. Et vous devrez souvent lire votre matériel dans un ordre aléatoire, compte tenu des candidats ‘ tendance croissante à rebondir sur le plateau de jeu lors de la sélection d’indices.

Vous devrez également interviewer les candidats pour leur révéler quelques informations intéressantes sur leur vie et juger de l’exactitude de leurs réponses. Vous le faites en sachant que des dizaines de milliers (parfois des centaines de milliers) de dollars sont en jeu, devant un public national, dans ce que de nombreux candidats considèrent comme l’une des expériences les plus stressantes de leur vie.

Entre tout cela, vous devez ajouter de brefs commentaires au début de chaque émission, ainsi qu’à l’intérieur et à l’extérieur des pauses publicitaires. Et pour couronner le tout, pendant les 15 minutes environ entre chacun des cinq spectacles enregistrés en une journée, il faut se changer en une nouvelle tenue.

Si vous pensez héberger « Jeopardy ! » est simple, ou facile, détrompez-vous.

Transmettre des connaissances, sans se vanter

En regardant les apparitions des hôtes, deux choses particulières semblaient remarquables par leur absence. Premièrement, Trebek laissait souvent tomber de petites pépites de connaissances au cours d’un match. Alors que les hôtes invités inséraient occasionnellement des faits, je n’en ai jamais vu un le faire de manière purement spontanée.

Pour donner un exemple : pendant le relais de Katie Couric, un Daily Double demandant le président né dans la branche ouest, l’Iowa a conduit le candidat à répondre « Qui est Truman ? » Trebek a peut-être doucement remarqué que, bien que Harry Truman soit originaire du Midwest, il est né dans le Missouri, tandis qu’Herbert Hoover (la bonne réponse) est né dans l’Iowa. Dans ce cas, cependant, Couric a simplement noté la bonne réponse et est passé à autre chose.

Transmettre une telle connaissance sans dominer le spectacle, ou ressembler à un je-sais-tout, nécessite une touche d’hébergement habile. Au moment de mon “Jeopardy!” apparition en 1995, plusieurs de mes concurrents adolescents avaient décidément des opinions mitigées sur Alex Trebek. Une partie de leurs impressions était peut-être liée à l’impertinence de la jeunesse, mais le rôle de l’animateur en signalant les erreurs des candidats a probablement également joué un rôle.

Mais « En danger ! » voulait clairement que les hôtes invités suivent les traces de Trebek en incorporant ces connaissances aléatoires dans l’émission. Les producteurs ont inclus un ou deux faits pour chaque jeu, que l’hôte lirait en suivant l’indice pertinent.

Malheureusement, l’effort s’est déroulé d’une manière plutôt maladroite, comme si l’équipe de production avait donné une directive à l’animateur : « Soyez intelligent maintenant. Mais Alex Trebek n’avait pas besoin d’être intelligent, il était intelligent. Et la tentative de reproduire la dynamique de Trebek semblait légèrement artificielle et a montré que même les hôtes invités dotés d’une grande puissance de feu intellectuelle, comme un doctorat. neuroscientifique Mayim Bialik et ancien « Jeopardy ! » champion Ken Jennings—se sentait mal à l’aise d’improviser devant la caméra de la manière qui est venue naturellement à Trebek.

Connaissance de la situation

Une dynamique similaire s’est produite en ce qui concerne les scores des jeux. À des moments clés du jeu – par exemple, un concurrent sortant d’un score négatif ou un autre concurrent passant en tête – Trebek faisait fréquemment un commentaire rapide soulignant ce fait. Il avait également l’habitude d’essayer d’inciter les joueurs à faire de gros paris sur les doubles quotidiens (“Si vous pariez tout et avez répondu correctement…”), de sorte qu’un livre publié il y a près de 30 ans commentait l’habitude que Trebek avait déjà à l’époque.

Dans de nombreux cas, les hôtes invités semblaient trop soucieux de rester au top du gameplay pour commenter la taille de l’avance d’un concurrent. Et je ne me souviens pas qu’un seul hôte ait jamais remarqué si un concurrent avait ou non le jeu en main, avec un score plus de deux fois supérieur à celui de ses deux adversaires, se dirigeant vers Final Jeopardy (en langage Trebek, un “fugue” Jeu).

La quintessence de l’excellence

Bien sûr, il est difficile de juger les animateurs invités de « Jeopardy ! », dont la plupart ont enregistré toutes leurs émissions en un ou deux jours, avec quelqu’un qui a guidé le programme pendant plus de 36 ans et plus de 8 000 épisodes. Le programme a évolué au cours de son histoire – lors des premiers épisodes de la série en syndication, le public applaudissait après chaque bonne réponse – et le prochain animateur évoluera et grandira avec lui.

Mais les petites manières dont il a fait “Jeopardy!” fonctionner comme une machine bien huilée démontrer comment – ​​même en luttant contre le cancer du pancréas, et à un âge deux fois supérieur à celui de certains des hôtes invités qui ont auditionné pour le remplacer – Alex Trebek est resté affûté, le maître de l’émission jusqu’à la toute fin . La personne qui prend sa place derrière le lutrin a en effet une tâche ardue.