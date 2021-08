Péril! Se sépare du producteur toxique Mike Richards

Photo : Kevin Winter (.)

Mike Richards, le Jeopardy assiégé ! producteur exécutif qui a été l’hôte du jeu télévisé pendant, comme, une semaine, est entièrement sorti, rapporte Deadline. Il perdra également son rôle de producteur exécutif de Wheel of Fortune, a déclaré aujourd’hui la vice-présidente exécutive de Sony, Suzanne Prete, au personnel dans une note de service.

Péril! est à la recherche d’un nouvel hôte après la mort tragique du présentateur de longue date Alex Trebek. Richards, qui a affirmé s’être retiré de la recherche mais a également participé à la sélection des séquences destinées au public du groupe de discussion, s’est retrouvé avec le concert. Ensuite, un rapport dans The Ringer du début du mois a fait la lumière sur les remarques sexistes, racistes et antisémites faites par Richards.

À la suite d’un contrecoup, il a démissionné du concert d’hébergement mais est resté dans le fauteuil du producteur exécutif.

Pas plus tard que la semaine dernière, Sony a annoncé que Prete, un ancien dirigeant de Sony, servirait essentiellement de baby-sitter pour Richards. « Nous l’avions espéré lorsque Mike a quitté le poste d’hôte de Jeopardy ! cela aurait minimisé les perturbations et les difficultés internes que nous avons tous connues ces dernières semaines », a-t-elle écrit dans la note d’aujourd’hui. “Cela ne s’est clairement pas produit.”

En attendant, Mayim Bialik, mieux connue pour son travail sur la sitcom The Big Bang Theory, assumera les fonctions d’animatrice pour les trois prochaines semaines. Comme Kotaku l’a déjà noté, elle, euh, n’a pas elle-même le meilleur bilan.

Via Deadline, voici la note complète de Prete :

Chère équipe,

Je vous écris pour vous informer que Mike ne sera plus l’EP de Wheel and Jeopardy ! en vigueur immédiatement. Nous l’avions espéré lorsque Mike a quitté son poste d’hôte chez Jeopardy ! cela aurait minimisé les perturbations et les difficultés internes que nous avons tous vécues ces dernières semaines. Cela ne s’est manifestement pas produit.

Michael Davies d’Embassy Row a accepté d’aider à la production à titre provisoire jusqu’à nouvel ordre. Michael et moi allons travailler avec vous tous dans les semaines à venir pour nous assurer que la production reste dans les délais et que nous ne manquons pas un battement alors que nous nous dirigeons vers la nouvelle saison.

Je sais que cette période a été difficile pour toute l’équipe et je tiens à vous remercier tous pour votre coopération et votre professionnalisme au cours de ces dernières semaines. Comme Ravi l’a mentionné la semaine dernière, je serai plus impliqué dans le quotidien de nos émissions à l’avenir et j’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec vous tous. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit.

Sincèrement,

Suzanne