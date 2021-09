‘Péril!’ Un concurrent révèle un changement notable dans le spectacle en raison du licenciement de Mike Richards

L’un des premiers Jeopardy! les candidats de la nouvelle saison ont révélé un changement notable apporté par la série après avoir enregistré son apparence. Samit Sarkar, rédacteur en chef adjoint de Polygon, a révélé sur Twitter qu’il était l’un des 11 candidats qui sont apparus dans l’émission lors de la journée de Mike Richards en tant qu’hôte “permanent”. Depuis que Richards a été licencié le lendemain du tournage de son épisode par Sarkar, Sarkar a déclaré qu’il n’avait pas reçu la photo qu’il avait prise avec l’ancien producteur exécutif désormais en disgrâce.

« Hé les amis ! Vous avez peut-être remarqué que j’ai beaucoup tweeté sur [Jeopardy]! ces dernières semaines. Eh bien, cela ne fera que continuer – ce n’est pas seulement parce que j’ai regardé et aimé la série depuis toujours, et je me soucie profondément de ce qui lui arrive… c’est aussi parce que JE VAIS Y ÊTRE !!!” Sarkar a écrit le 7 septembre. Son épisode sera diffusé le vendredi 17 septembre. Dans un tweet de suivi, il a noté que les concurrents de Jeopardy ! n’a reçu que la photo de lui.

Au fait, @Jeopardy ! les candidats obtiennent généralement 2 photos – une avec l’hôte + un portrait. Nous avons chacun pris une photo avec Mike, mais nous n’avons reçu que le portrait ! ?? J’en aurai plus à dire plus tard. Pour l’instant : l’émission est diffusée sur la plupart des marchés à 19 h ou 19 h 30 — vérifiez https://t.co/Gm7Fi1VZzX pour confirmer ! – Samit Sarkar (@SamitSarkar) 7 septembre 2021

Péril! a été embourbé dans la controverse tout l’été, à la suite de l’essai d’hôtes de célébrités qui a duré toute la saison. Le 11 août, Sony Pictures Television a confirmé les rumeurs selon lesquelles Richards, le producteur exécutif qui a initialement mené la recherche pour trouver un remplaçant pour le regretté Alex Trebek, serait le remplaçant de Trebek. Bien qu’il y ait eu des controverses autour des poursuites judiciaires des modèles The Price is Right, Sony allait de l’avant avec Richards, filmant même une semaine d’épisodes le premier jour.

Cependant, le 20 août, Sony a retiré Richards en tant qu’hôte après que The Ringer a publié les commentaires offensants de Richards à partir d’un podcast qu’il a enregistré lorsqu’il était producteur exécutif sur The Price is Right. À ce stade, Richards allait toujours être le producteur exécutif de Jeopardy! et Mayim Bialik a été annoncé comme le premier Jeopardy! célébrité invitée de la saison 2021-2022. Les épisodes que Richards a filmés en tant qu’hôte seront toujours diffusés pour lancer la saison.

Cela semblait n’être qu’une question de temps avant que Sony ne limoge également Richards en tant que producteur exécutif. Ce jour est finalement arrivé le 31 août, lorsque Sony l’a retiré des deux Jeopardy! et Roue de la Fortune. “Je vous écris pour vous informer que Mike ne sera plus EP de Wheel and Jeopardy! à compter de maintenant”, a écrit Suzanne Prete, vice-présidente exécutive des affaires et de la stratégie pour les deux émissions, dans une note au personnel. “Nous espérions que lorsque Mike a quitté son poste d’hôte chez Jeopardy ! cela aurait minimisé les perturbations et les difficultés internes que nous avons tous connues ces dernières semaines. Cela ne s’est clairement pas produit.”

Ce n’était pas la fin du drame impliquant Richards. Il se préparerait à une bataille juridique, selon le journaliste Matt Belloni. Dans une édition récente de son bulletin What I’m Hearing, Belloni a rapporté que Richards avait engagé l’avocat Bryan Freedman qui “accusait déjà” Sony pour la situation. À ce stade, Sony pourrait payer un règlement à Richards, lui donner un autre poste au studio ou couper complètement les ponts avec lui et risquer qu’il intente une action en justice. Sony et Freedman n’ont pas commenté le rapport.