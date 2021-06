Période de blocage de 3 ans dans ELSS : un prête-nom peut-il racheter les parts par anticipation ?

in

Une période de blocage de 3 ans est applicable sur ELSS – car les régimes bénéficient de déductions fiscales u/s 80C, qui est le plus bas parmi les investissements permettant d’économiser de l’impôt.

Les plans d’épargne en unités de compte (ELSS) sont des plans de fonds communs de placement axés sur les actions qui non seulement offrent aux investisseurs un rendement supérieur à long terme, mais offrent également des avantages fiscaux conformément à l’article 80C de la loi sur l’impôt sur le revenu, jusqu’à la date actuelle. limite de Rs 1,5 lakh dans un exercice financier.

Même les gains des investissements ELSS jusqu’à Rs 1 lakh sur les rachats effectués au cours d’un exercice sont exonérés d’impôt. Au-dessus de la limite de Rs 1 lakh, un impôt sur les gains en capital de 10 pour cent est applicable.

En raison des avantages fiscaux et des perspectives de générer un rendement à long terme plus élevé, ELSS est l’un des programmes d’économie d’impôt les plus populaires parmi les investisseurs.

Cependant, une période de blocage de 3 ans est applicable sur ELSS – car les régimes bénéficient de déductions fiscales u/s 80C, qui est le plus bas parmi les investissements permettant d’économiser de l’impôt.

Ainsi, un investisseur peut racheter les parts tous les jours ouvrables sous réserve de l’accomplissement d’une période de blocage de trois ans à compter de la date d’attribution des parts, tel que prescrit par les directives ELSS.

« L’investissement dans ELSS est régi par l’Equity Linked Saving Scheme, 2005 qui fixe les dispositions relatives à la procédure et aux conditions d’investissement dans le dispositif. Investir dans ELSS aide un investisseur à profiter des rendements élevés du marché boursier avec un risque minimisé. En outre, les investissements dans ELSS sont autorisés à être déduits du revenu imposable aux fins de l’impôt sur le revenu u/s 80C de la Loi de l’impôt sur le revenu, 1961 jusqu’à Rs 1 50 000, sous certaines conditions. L’une de ces conditions est que les investissements dans ELSS soient soumis à une période de blocage de trois ans à compter de la date d’attribution des parts ELSS. Les parts ELSS ne peuvent être rachetées, transférées, cédées ou mises en gage qu’à l’expiration de la période de verrouillage de 3 ans », a déclaré le Dr Suresh Surana, fondateur de RSM India.

OPCVM ELSS vs NPS : Attention avant de vous engager ; ces différences importantes peuvent vous affecter

Cependant, en raison d’une vague de décès due à la pandémie de Covid-19 en cours, les investisseurs sont devenus inquiets quant à leurs investissements et commencent à poser diverses questions sur ce qui se passerait après leur décès.

L’une de ces questions est de savoir si les candidats doivent attendre trois ans pour racheter les parts ELSS après le décès des investisseurs.

Cependant, un mandataire ou un héritier légal n’a pas à attendre trois ans et peut racheter les parts après un an à compter de la date d’attribution des parts au porteur décédé sur production des justificatifs requis à la satisfaction de la Société de gestion ( AMC).

« Pour soulager les candidats en cas de décès de l’investisseur d’origine, le candidat ou l’héritier légal peut racheter l’investissement avant l’expiration de la période de verrouillage de 3 ans, mais seulement après l’achèvement d’un an à compter de la date d’attribution à l’original investisseur conformément à la Règle 3 de l’Equity Linked Savings Scheme, 2005 », a déclaré le Dr Surana.

De plus, l’Administrateur d’une AMC se réserve le droit de modifier la période de blocage de manière prospective de temps à autre, en cas de modification(s) des directives ELSS concernant la période de blocage.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.