Période de blocage élevée du PPF : combien de temps un candidat doit-il attendre pour obtenir de l’argent ?

Alors que la période de blocage du PPF est de 15 ans, il fournit des liquidités sous forme de prêts et de retraits partiels.

Les avantages fiscaux sur les investissements, les intérêts et l’échéance font du Fonds public de prévoyance (PPF) un investissement privilégié pour réduire les impôts. De plus, en plus de fournir une garantie souveraine, le gouvernement maintient également le taux d’intérêt sur PPF plus élevé que les taux FD en vigueur, ce qui le rend encore plus attrayant.

Bien que le PPF relève de la catégorie EEE (Exempt, Exempt, Exempt) de l’impôt sur le revenu, il a la période de blocage la plus longue parmi les instruments d’investissement à économie d’impôt.

Alors que la période de blocage du PPF est de 15 ans, il fournit des liquidités sous forme de prêt et de retraits partiels. Les prêts sur le compte PPF sont disponibles 3 ans après l’ouverture du compte et la facilité de retrait partiel est disponible 6 ans après l’ouverture du compte.

Après la période d’investissement initiale de 15 ans, les investisseurs du PPF ont la possibilité de prolonger la période d’une tranche de 5 ans sans aucun plafond sur le nombre d’extensions.

Les investisseurs peuvent prolonger la période avec d’autres investissements ou sans aucun investissement. Si la période est prolongée avec des cotisations, le blocage s’appliquera également sur la période prolongée. Cependant, en cas de prolongation sans aucune contribution, il n’y aura pas de période de blocage.

Caisse de prévoyance publique : combien d’argent pouvez-vous déposer sur un compte PPF en une journée ?

Après le décès d’un titulaire de compte PPF, un nominee peut-il continuer le compte ou doit-il l’arrêter ?

« Après le décès d’un titulaire de compte PPF, le candidat n’est pas éligible pour continuer le compte PPF pour la période restante. Les soldes peuvent être réclamés en remplissant le formulaire G. En cas d’absence de nomination, les héritiers légaux peuvent réclamer les soldes. (Le certificat de succession n’est pas requis pour les soldes inférieurs à 1 000 000 Rs). Le solde du compte du titulaire du compte décédé rapportera des intérêts jusqu’à la fin du mois précédant le mois au cours duquel le solde éligible est payé au candidat », a déclaré Sudhakar Sethuraman, associé, Deloitte Inde.

Mais combien de temps le candidat doit-il attendre en raison de la période de blocage du PPF ?

Informant qu’il n’y a pas de période de blocage pour les candidats, Sethuraman a déclaré: «Si, par exemple, un investisseur décède dans les cinq ans après avoir ouvert un compte PPF et y avoir versé des contributions, le candidat n’est pas tenu d’attendre dix ans. Après soumission du formulaire G et vérification réussie par les bureaux respectifs, les soldes éligibles seront remis au candidat. Les intérêts continueront jusqu’au mois précédent au cours duquel le solde admissible est versé au candidat. Veuillez noter que le candidat ne peut pas cotiser au compte PPF.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.