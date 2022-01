Perkins choisit son top 5 international et laisse Pau de côté

Outre le classement récurrent des personnes liées à la NBA dans lequel sont nommés les meilleurs joueurs européens de l’histoire, débat à nouveau au sommet après le retrait du maillot de Dirk Nowitzki dans les Dallas Mavericks, il existe plus de variantes. First Take a parlé des meilleurs non-nés aux États-Unis, pour eux des étrangers, qui ont traversé la ligue de leur pays. Kendrick Perkins, ancien champion et joueur NBA de 2003 à 2018, a donné son opinion personnelle sur ce sujet utile de cette Ligue.

Pour Perkins, le numéro 1 est Hakeem Olajuwon. Le pivot qui a rapproché les Rockets de leurs titres 94 et 95 avec des exhibitions anthologiques est américain car il a la double nationalité, remportant même avec eux une médaille d’or olympique à Atlanta 1996, mais en réalité il est nigérian. Il n’y a aucun doute sur la qualité de ce qui est l’un des cinq meilleurs intérieurs de tous les temps. Perkins classe l’Allemand Dirk Nowitzki, également champion et désormais consultant dans la franchise à laquelle il a consacré deux décennies, au numéro 2. Au numéro 3, cela place déjà Giannis Antetokounmpo, MVP NBA à la fois en phase régulière et en finale et l’un des joueurs les plus révolutionnaires aujourd’hui. Au numéro 4 est placé Steve Nash, canadien, qui est le seul sur sa liste qui, bien qu’il ait été MVP à deux reprises, n’a aucun championnat remporté à son palmarès. Le numéro 5 est attribué au français Tony Parker, sans laquelle la dynastie de quinze ans créée à San Antonio par Gregg Popovich n’aurait pas été possible.

Outre les absences des Balkans comme Nikola Jokic ou Drazen Petrovic, le naissant Luka Doncic ou un sud-américain qui traîne un énorme héritage, Manu Ginobili, l’analyste ESPN a omis Pau Gasol, que beaucoup mettraient dans ce quintette. Pour le contexte, Pau et Kendrick se sont affrontés dans les zones NBA lors de deux finales : celle de 2008, incluant la critique de Garnett, a été remportée par Perkins pour les Celtics ; celui de 2010, avec un rôle fondamental en aidant Kobe par le joueur barcelonais, est allé aux Lakers avec Pau.

C’est ainsi que Kendrick Perkins explique cet avis: