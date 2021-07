Permet à WhatsApp de masquer les discussions afin de ne pas voir les nouveaux messages | Pixabay

Le célèbre application WhatsApp vous permet désormais de “masquer” les conversations lorsque vous ne voulez pas voir de nouveaux messages, ceci étant une nouvelle option et cela semble bien mieux que le silence, alors continuez à lire.

C’est vrai, maintenant WhatsApp a fait un petit, mais certainement important ajustement à son Plate-forme, car désormais les conversations archivées resteront ainsi même si de nouveaux messages arrivent.

Selon l’entreprise, cela pour éviter une “surcharge de messages” et les utilisateurs “ne manquent pas les moments qui comptent le plus”.

La nouvelle configuration des chats archivés de WhatsApp place les conversations choisies par l’utilisateur dans un nouveau dossier “Archivé”, qui sera affiché au-dessus des conversations régulières.

La chose la plus intéressante de toutes est qu’aucune des conversations de ce dossier n’affichera de notifications de nouveaux messages et ceux-ci ne seront visibles que lors de l’accès au dossier.

A noter que ceci est différent de l’opération précédente d’archivage, qui plaçait les chats en bas de notre liste, cependant, lors de la réception des messages ils étaient repositionnés au dessus des autres conversations.

Cependant, si nous voulons revenir à ce comportement des discussions archivées, il peut être activé à partir des paramètres du menu déroulant aux trois points du nouveau dossier « Archivé ».

Ainsi, de cette façon, WhatsApp donne à ses utilisateurs un plus grand contrôle sur le flux de messages, avec le pouvoir de décider quels chats voir les messages et quand.

Si on le voit d’une certaine manière, le nouvel archivage des conversations se positionne au milieu du silence, qui n’affiche que les notifications de nouveaux messages, et du blocage, qui désactive la réception des messages des comptes que l’on choisit.

Étapes pour archiver les discussions WhatsApp et « masquer » les conversations Sélectionnez une conversation individuelle ou de groupe et maintenez-la enfoncée. Un menu d’options apparaîtra et nous sélectionnons l’icône d’une boîte avec une flèche pointant vers le bas. Après cela, la conversation n’apparaîtra plus dans notre liste de conversations habituelle et nous ne recevrons plus de notifications de nouveaux messages, sauf configuration contraire. La conversation se trouvera dans le nouveau dossier qui apparaîtra dans la liste des conversations et si des messages sont reçus pendant son archivage, le numéro correspondant aux messages reçus jusqu’à ce moment sera affiché. Pour désarchiver, nous accédons au dossier, maintenons la conversation ou le groupe enfoncé et sélectionnons l’icône d’une boîte avec une flèche pointant vers le haut. La conversation reviendra à sa position dans la liste régulière des conversations et les notifications s’afficheront à nouveau lorsque de nouveaux messages seront reçus de ce chat.

Et c’est comme ça que vous pouvez réaliser simplement cette astuce pratique que vous attendiez sûrement depuis longtemps.