Permettez à Alex Morgan de vous enthousiasmer pour les prochaines stars du football au monde

Et c’est amusant juste d’avoir un équipage avec qui frapper. Elle “apprécie la balade avec mes coéquipiers”, a-t-elle déclaré et absorbe tous les conseils et la compréhension qu’ils ont à offrir. “Nous avons tous de jeunes enfants, âgés de 0 à 5 ans”, a déclaré Morgan. “C’est donc vraiment amusant de voir les différentes étapes et de se réunir et de vraiment profiter de la vie en dehors du football.”

De plus, ils ont rassemblé, comme, la moitié d’une liste pour la Coupe du monde féminine 2043.

Charlie apprend déjà de l’exemple expert de maman. Ayant assisté à tant de matchs et gratuit pour tous après le match, “Elle se rend compte:” Oh, quand c’est une si grosse balle, je la frappe “”, a déclaré Morgan, notant que sa fille comprend également que les petites balles de golf nécessitent l’utilisation de son putter de la taille d’un tout-petit.

“Si j’explique les choses à Charlie, elle ne comprend tout simplement pas”, a reconnu Morgan à propos de la fillette de 15 mois. Mais on ne peut nier la génétique. “Quand je fais quelque chose et que je lui montre”, a-t-elle poursuivi, “elle le comprend si facilement.”

Comme nous le disions, allons-y.