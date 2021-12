Permettez à Jessalynn et JoJo Siwa de présenter leur nouveau groupe Kid Pop

Attention, monde !

Jojo siwa et sa maman Jessalynn siwa a décidé de créer le prochain grand groupe de pop pour enfants, et après des mois de recherche des tweens parfaits à triple menace sur le Peacock et E! série Siwas Dance Pop Revolution, ils ont réussi à faire exactement cela.

Autorisez E! pour vous présenter XOMG Pop, le groupe de musique sur le point de prendre la route pour une tournée à travers le pays avec JoJo elle-même : Bella Cianni Llerena, 12, Pitts de Brooklyn, Onze, Dallas skye gatson, dix, Kinley Cunningham, dix, Kiya Barczyszyn, 12, Leigha Rose Sanderson, 14 et Tamara « Tinie T » Andreasyan, dix.

XOMG Pop a déjà enregistré plusieurs chansons et tourné deux clips depuis la fin de Siwas Dance Pop Revolution, et E! News a rencontré ses membres, JoJo et Jessalynn le 10 décembre pour tout savoir sur la suite, y compris leur tournée qui débutera en janvier.

« Vous regardez sept petits gamins parfaits qui vont me rejoindre pendant un petit moment! » JoJo a déclaré lors du chat exclusif.