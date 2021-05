Permettre aux banques une refonte plus large des prêts

Dans ces circonstances, il peut être justifié d’autoriser une plus grande restructuration des unités commerciales de petite et moyenne taille avec des expositions allant jusqu’à Rs 50 crore.

Plus tôt ce mois-ci, la Reserve Bank of India (RBI) a autorisé les banques à restructurer les prêts des emprunteurs – particuliers et MPME – avec une exposition maximale de Rs 25 crore, à condition que leurs comptes soient en règle fin mars. Le régulateur a également autorisé les banques à prolonger tout moratoire, proposé dans le cadre d’une restructuration, pour une durée maximale de deux ans. Cette décision était indispensable compte tenu de la perturbation des petites entreprises causée par les mini-lockdowns et les couvre-feux à travers le pays. Selon un rapport du Times of India, les banques ont maintenant indiqué qu’elles pourraient avoir besoin de restructurer davantage de prêts. Ce n’est pas surprenant car les restrictions de circulation n’ont augmenté qu’au cours de la deuxième vague, affectant des secteurs tels que le commerce de détail, l’alimentation et l’hôtellerie, les voyages, les transports. Le coup porté à l’économie n’est peut-être pas aussi grave qu’à la même époque l’an dernier, mais ce n’est guère de consolation étant donné la contraction de la croissance de quelque 24% en glissement annuel au premier trimestre de l’exercice21; même si l’impact n’est pas aussi grave, il n’en reste pas moins un coup dur. En effet, plusieurs économistes s’attendent à ce que l’économie se contracte au premier trimestre de l’exercice22, ce qui en soi indique à quel point les entreprises sont susceptibles d’avoir souffert. Les indicateurs à haute fréquence restent inférieurs à la moyenne pour un éventail de secteurs et, de manière critique, le secteur des services reste en détresse.

Dans ces circonstances, il peut être justifié d’autoriser une plus grande restructuration des unités commerciales de petite et moyenne taille avec des expositions allant jusqu’à Rs 50 crore. Cependant, aucune refonte ne peut être autorisée sans un changement d’accompagnement dans la classification du compte; si les banques veulent restructurer la dette, elles doivent classer le compte comme un actif non performant (NPA) et prendre les provisions de fonds propres nécessaires. La refonte d’un compte sans déclasser la qualité de l’actif ne peut pas être une option. Les banques ne devraient pas hésiter à classer un prêt refondu comme un NPA car, si leur évaluation des perspectives de l’entreprise est correcte, le compte deviendrait un compte standard un an ou deux sur toute la ligne. En effet, ils se doivent envers leurs clients de leur offrir un certain soulagement en termes de remboursement pendant cette période de crise. Même autrement, les banques ont à peine prêté; La croissance des prêts non alimentaires à la fin du mois de mars avait chuté à son plus bas niveau des quatre dernières années, à 4,9% en glissement annuel, alors que les liquidités excédentaires tournent à près de 6 crore lakh. On ne demande pas aux banques de dépenser de l’argent après une mauvaise fortune, et en aucun cas elles ne devraient constamment revaloriser une exposition. Mais dans la mesure du possible, ils doivent aider les emprunteurs véritablement touchés par la pandémie. À en juger par la qualité des actifs, il semblerait que les banques – et les NBFC aussi – ont été extrêmement prudentes en accordant aux clients un moratoire sur les remboursements qui a été autorisé par la banque centrale l’année dernière; cette fois, il n’y a pas de moratoire mais ils doivent continuer à être prudents lors de la restructuration des prêts. Il est possible que l’environnement économique se détériore davantage parce que le déploiement de la vaccination a été très lent et que l’on ne sait pas encore quand une part importante de la population aura probablement été vaccinée. Si les banques hésitent à refondre les prêts en raison de la nécessité de provisionner, la banque centrale pourrait réduire le montant du provisionnement; cependant, les comptes doivent être correctement classés comme inférieurs aux normes. On pourrait soutenir qu’une telle abstention diluerait les normes, mais ce sont des temps très difficiles. À moins que les petites entreprises ne soient soutenues, cela pourrait entraîner des niveaux élevés de chômage.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.