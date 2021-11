Permis de concassage de 64 sucreries du Maharashtra retenus en raison des cotisations des agriculteurs

Les agriculteurs de la ceinture de canne à sucre ont des factures en souffrance d’une valeur de centaines de crores pour l’énergie consommée pour l’irrigation au cours des deux dernières années.

Les licences de broyage de 64 sucreries du Maharashtra ont été suspendues pour la saison sucrière de 2021-22, car ils n’ont pas encore payé le plein montant du prix juste et rémunérateur (PRF) aux agriculteurs pour la dernière saison de broyage, ont déclaré de hauts responsables de a déclaré le Maharashtra Sugar Commissionerate. Ces usines doivent aux agriculteurs environ 600 crore de roupies en droits de canne, a déclaré le commissaire au sucre Shekhar Gaikwad.

« Ces usines ont déclaré avoir conclu des accords avec les agriculteurs et ont cité cela comme une raison du retard des paiements de la canne. Le Commissariat a informé les usines qu’elles peuvent demander des licences de broyage une fois la période d’accord avec les agriculteurs terminée », a-t-il déclaré. Jusqu’à présent, le commissariat a approuvé des licences de broyage pour 145 sucreries et quelque 46 usines ont commencé à broyer, ont déclaré de hauts responsables.

Gaikwad a déclaré que l’image claire des paiements de FRP pour la nouvelle saison n’apparaîtra qu’à la fin novembre, lorsque la plupart des usines commenceront les opérations de broyage pour la nouvelle saison. Auparavant, le commissariat avait des sucreries codées par couleur en fonction de leur historique de paiement. L’étape a été prise pour fournir un guide prêt pour les producteurs de canne à sucre pour décider où vendre leur canne à sucre.

Pendant ce temps, la Maharashtra State Electricity Distribution Company (MSEDCL) a demandé à la commission du sucre de demander aux usines de déduire les frais d’alimentation électrique du paiement de la canne à sucre à verser aux agriculteurs. Les agriculteurs de la ceinture de canne à sucre ont des factures en attente d’une valeur de centaines de crores pour l’énergie consommée pour l’irrigation au cours des deux dernières années.

Le commissaire au sucre a souligné qu’il n’y avait aucune disposition permettant à la commission du sucre ou aux usines sucrières de recouvrer les factures d’électricité au nom de la régie nationale de l’électricité. Les propriétaires de moulins ont demandé aux responsables du MSEDCL de fournir un consentement écrit des agriculteurs pour déduire le montant des paiements de canne.

MSEDCL n’a pas seulement demandé aux moulins de déduire le montant, mais a également promis une récompense de 10 % du montant qu’ils déduisent du paiement de la canne à sucre. Lors d’une récente réunion à laquelle ont assisté les directeurs généraux et directeurs généraux des usines de Solapur, Pune, Kolhapur, Satara et Sangli, les agents du MSEDCL ont déclaré que le total des cotisations impayées s’élevait à près de 10 000 crores de roupies à récupérer auprès de 12 agriculteurs lakh. Les cotisations cumulées de l’ensemble de l’État s’élèvent à près de 40 000 crores de roupies provenant du secteur agricole, a déclaré Ankush Nale, directeur régional de Pune.

De manière significative, le gouvernement de l’État a garanti des prêts d’une valeur de Rs 28 crore à deux usines sucrières. L’État a garanti un prêt d’une valeur de Rs 10 crore à l’usine de sucre coopérative Rajgad dans le district de Pune et l’autre prêt d’une valeur de Rs 18 crore à l’usine de sucre Sahakar Shiromani Vasantrao Kale à Pandharpur. L’année dernière, le gouvernement avait accordé des garanties pour des prêts d’une valeur de 516 crores de roupies à 32 usines sucrières.

Le gouvernement a déclaré que les usines sucrières coopératives avaient du mal à obtenir des prêts des banques coopératives après l’application des nouvelles directives de la NABARD qui exigeaient que l’emprunteur dispose d’une ressource disponible nette positive.

Cette saison, les agriculteurs du Maharashtra ont cultivé de la canne sur 12,32 hectares de lakh contre 11,42 hectares de lakh l’année dernière. La production de sucre est estimée à environ 112 lakh tonne de sucre. Jusqu’à présent, les usines ont broyé environ 18,35 lakh tonne de sucre pour produire environ 13,31 lakh quintaux de sucre.

