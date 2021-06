Permis de secouer: les filets laissent les Bucks mourir

La NBA tremble et personne ne peut lui en vouloir. C’est une réaction naturelle, irrationnelle, incontrôlable. La réponse du corps à ce qui, par ignorance ou information excessive, est perçu comme nuisible. Contre quelque chose comme les Nets, par exemple. Aujourd’hui, James Harden n’était pas là, mais peu importe. Ils n’ont pas besoin de lui pour que les Bucks, une franchise en herbe, ressemblent à une équipe ordinaire. N’importe quel groupe d’amis dans n’importe quelle fête dans n’importe quel parc. Jusqu’à il y a deux matchs, ils étaient clairement des prétendants au ring ; maintenant, ils luttent simplement pour ne pas perdre ce qui reste de leur fierté. Ni Giannis Antetokounmpo ni Khris Middleton, ni Jrue Holiday ni Mike Budenholzer. Personne n’a de réponses et ils sont tous dans le coin, la tête entre les genoux et les mains couvrant le visage. 125 à 86 au terme d’un match qui n’a pas duré un quart. 39 points d’écart cela signifie la plus grande victoire historique des Nets en phase finale et, pour les Bucks, plus de 39 raisons de penser à un 2-0 inamovible.

Budenholzer a répété le quintette et le pari: PJ Tucker, qui a toute une vie en tant que défenseur d’urgence pour les séries éliminatoires (lire LeBron James ou, maintenant, Durant), répété parmi les cinq joueurs de départ. Et les Nets, via Irving aussi : première action offensive, premier triplé. Loin d’une simple coïncidence, j’anticipe un cauchemar pour Milwaukee. Et pas n’importe lequel, celui du duel précédent, comme s’ils ne s’étaient pas encore réveillés, comme s’ils continuaient les yeux fermés, martelés, mais avec la peur de les ouvrir non seulement pour le subir, mais pour voir le la douleur. Voir un monstre les fouetter sans discernement. C’était le premier quart du deuxième match, mais cela pourrait être le cinquième du premier. Mêmes problèmes d’un côté et mêmes succès de l’autre. Ce qui restait des trois grands était suffisant pour submerger les Bucks comme personne d’autre ne l’avait fait auparavant : 36 à 19 avec 13 points de Durant, 9 d’Irving et le plus gros désavantage de la saison pour le Wisconsin après les 12 premières minutes. Le “record” s’est répété à la mi-temps (65-41). Le jeu se déroulait à une vitesse vertigineuse et, loin d’être un soulagement, c’était la plus grande des pénitences pour les Wisconsiniens : rien de rapide et indolore, lent et comme un ongle brûlant déchirant la peau.

Les tentatives pour arrêter Kevin Durant ont été comptées comme des échecs. Quel joueur. A la fin du match, 32 points, 4 rebonds et 6 passes décisives. Tout cela, avec 66,7% à la fois dans les paniers (12 sur 18) et depuis le périmètre (4 sur 6). En playoffs, il fait en moyenne 32 + 7,3 + 2 avec 55% + 50% + 91,1%. Une machine parfaite, dans son état de forme optimal, la genèse du basket. Son essence. C’est tout. Tucker ajoutait une faute à chaque dispute, un changement de zone était totalement anodin, Jrue Holiday ou Bryn Forbes sortaient désespérément et Giannis Antetokounmpo, tentant d’affirmer sa position de meilleur défenseur de la compétition, n’a pas modifié le produit : deux croisements, un recul et un visage de résignation à la grecque, qui a maintenu la tentative de visée en l’air. L’ordre des facteurs… n’altère en rien le talent de Kevin.

Oui Blake Griffin’s. A Detroit, sûrement, ils s’interrogent sur la potion magique qu’ils ont à Brooklyn. Après un échec depuis le périmètre d’Irving, il a récupéré un long rebond pour, dans un saut qui a commencé à être tiré au-delà de la ligne des trois, pour laisser un dunk comme avant. Comme ce joueur qui a sauté par-dessus des voitures. Vestiges d’un passé qui ne l’est plus par un coup de pilonnage. Six minutes après la fin de la première mi-temps, le show time était présent à Brooklyn sous la forme de son énième dunk du parcours : Durant a filtré un ballon pour Bruce Brown, qui, depuis la ligne de fond, l’a laissé face à Griffin pour malmener la jante contre Giannis. Des crayons, des stars qui s’amusent (52-31), d’une équipe qui, avec ce qui est montré dans la série, semble difficile de trouver un rival à la hauteur. Du début du deuxième quart-temps à la fin du troisième, la distance a été négociée au-dessus de 20 points ; une fois la dernière commencée, avec le temps pour la moins commune des deux côtés, une explosion définitive au-dessus de 30.

Un plan raté et un périmètre historique

Au premier tour, les hommes du Wisconsin ont été noyés dans leur plan. Budenholzer, qui avait même pu répéter contre le Heat de Miami, était clair sur l’endroit où il pouvait attaquer… et il a attaqué. 72 points à la crevaison pour 48 et 58 rebonds pour 47. Il a trouvé les faiblesses, les a exploitées et s’est obscurci en elles, négligeant tout le reste. Même l’absence de Harden n’a pas permis aux défenseurs du périmètre d’arrêter un siège capable de faire tomber le château le plus fortifié. Ils ont essayé de répéter le plan … et cela s’est avéré pire. C’était une mauvaise idée et s’est terminée par une inspiration fatale. A tel point que les Nets ont signé leur record absolu de triplés en phase finale (21), le troisième au classement général de la compétition. 50% de précision à laquelle tout le monde s’est inscrit : 3 sur 5 pour Landry Shamet, 2 sur 4 pour Mike James… Griffin a également rejoint de l’extérieur, comme lors de la première rencontre, et Kyrie Iving a affiché sa polyvalence diabolique. Si Durant mettait de la dynamite, Irving lancerait le match : 22 points, 5 rebonds et 6 passes avec des pourcentages, là encore, pour se frotter les yeux. 52,9% du terrain et 50% du périmètre avec 8 tentatives. Des globe-trotters.

Milwaukee s’imposait à l’intérieur (52 points pour le 38 et 50 rebonds pour le 48)… mais alors. C’est votre seule satisfaction possible jusqu’à présent, en respectant votre plan, celui qui ne fonctionne pas. Brooklyn renonce au quartier, sachant que tous les dégâts qui en découlent sont plus que compensés par tout le reste. Antetokounmpo, sûrement, a terminé avec le triple-double le plus amer de sa carrière (18 + 11 + 10) et Middleton, après un départ épouvantable, l’a accompagné au score avec 17 points. Rien d’autre à noter de sa feuille de statistiques, ponctué par les infâmes tirs négatifs plus-moins. A la mi-temps, Durant est passé à 21 points. Son 53e temps dépassant les 20 points dans une mi-temps de séries éliminatoires, derrière seulement LeBron James (96) et Kobe Bryant (69), au cours des 25 dernières saisons, en termes de nuits à un tel niveau de notation. Synonyme de son ampleur. Synonyme d’une hauteur qui, à ce jour, semble inaccessible pour certains Bucks dépourvus de la grandeur qu’ils promettent toujours, mais qu’ils perdent lorsque le moment de vérité arrive. Là où les meilleurs apparaissent. Où, pour le moment, les Nets apparaissent comme un monstre indompté. Dans le coin et la tête entre les jambes.