Permutations de temps, de télévision et de titre

Une introduction frénétique et divertissante à la F1 en Arabie saoudite a mis en place une conclusion dramatique pour 2021 lors du Grand Prix d’Abou Dhabi de cette année.

Lewis Hamilton a remporté une course captivante à Djeddah la dernière fois, avec sa victoire et son meilleur point au tour combinés pour le mettre à égalité de points avec son rival pour le titre Max Verstappen avant la dernière course de l’année.

Tout est en jeu dans les classements des pilotes et des constructeurs avant la course, Mercedes détenant l’avantage au classement par équipes et Verstappen en tête du classement individuel en raison d’une victoire supplémentaire sur Hamilton.

Le décor est donc planté pour le point culminant de ce qui a été une saison de Formule 1 pour les âges.

Voici tout ce que vous devez savoir avant le Grand Prix d’Abou Dhabi 2021…

Quand est le Grand Prix d’Abou Dhabi 2021 ?

Entraînement 1 : vendredi 10 décembre : 13h30-14h30 (09h30-10h30 GMT)

Entraînement 2 : vendredi 10 décembre : 17h00-18h00 (13h00-14h00 GMT)

Entraînement 3 : samedi 11 décembre : 1400-1500 (1000-1100 GMT)

Qualifications : Samedi 11 décembre : 17H00 (13H00 GMT)

Course : Dimanche 12 décembre : 17H00 (13H00 GMT)

Où se déroule le Grand Prix d’Abou Dhabi 2021 ?

Des modifications importantes ont été apportées au tracé du circuit de Yas Marina cette année dans l’espoir d’améliorer les possibilités de dépassement autour de la piste.

Fini les chicanes à vitesse lente dans les premier et deuxième secteurs, ce qui signifie que le nombre de virages a été réduit de 21 à 16.

Ce qui était la combinaison gauche-droite des virages 5 et 6 sera désormais une ligne droite se dirigeant vers l’épingle, ce qui signifie une zone de freinage plus lourde et un nouveau point de dépassement possible sur le circuit.

De même, à la fin de la deuxième longue ligne droite, il y avait autrefois une chicane gauche-droite-gauche – mais elle a maintenant été remplacée par une longue, large et inclinée à gauche.

De plus, les virages à droite rapides suivants (anciennement les virages 12-15, maintenant combinés aux virages 10 et 11) ont tous été ouverts avant le point de freinage pour les virages qui emmènent les pilotes sous l’hôtel Yas dans la dernière partie du tour .

Tous ces facteurs combinés conduiront à des temps au tour nettement plus rapides autour de la piste.

Cliquez ici pour notre guide complet des pistes.

Où puis-je regarder le Grand Prix d’Abou Dhabi 2021 ?

Chaque session, du début de la FP1 à la fin de la course, peut être consultée sur la chaîne de télévision payante Sky Sports au Royaume-Uni. Un flux en direct de leur couverture est également accessible via Now TV.

Les temps forts des qualifications et de la course seront également diffusés sur la chaîne gratuite Channel 4.

Vous pouvez regarder toute l’action de l’Arabie saoudite en direct avec F1 TV Pro. Veuillez vérifier s’il est disponible dans votre pays.

Les abonnés à l’application officielle F1 peuvent accéder aux données en direct tout au long du week-end de course et y écouter des commentaires radio le jour de la course.

PlanetF1 diffusera un chronométrage en direct et des commentaires d’experts sur chaque session, avec une couverture commençant 30 minutes avant chaque essai et qualification, et une heure avant la course.

Le Grand Prix d’Abou Dhabi sera retransmis en direct à la télévision sur les points de vente suivants sur d’autres marchés clés :

États-Unis : ESPN

Canada : RDS (français), TSN (anglais)

Australie : Fox Sports

France : Canal+

Italie : Sky Sport F1

Allemagne : Sky Sport F1

Espagne : DAZN

Pays-Bas : Ziggo Sport

Brésil : Groupe

Japon : DAZN

Afrique : Super Sport

Quelles sont les chances pour le Grand Prix d’Abou Dhabi 2021 ?

Voici les dernières cotes de Planet Sport Bet sur le vainqueur du Grand Prix d’Abu Dhabi :

Lewis Hamilton : 4/9

Max Verstappen : 2/1

Valtteri Bottas : 16/1

Sergio Pérez : 28/1

Charles Leclerc : 66/1

Lando Norris : 66/1

(Cotes correctes au 6 décembre. Rendez-vous sur Planet Sport Bet pour les prix à jour et d’autres marchés).

Comment le championnat du monde sera-t-il décidé lors du Grand Prix d’Abou Dhabi 2021 ?

Alors que les deux prétendants au titre se dirigent vers la dernière course de la saison au niveau des points, l’équation est simple.

Celui qui devance Verstappen et Hamilton dans la course sera champion du monde.

Si aucun pilote ne termine ou que les deux pilotes terminent en dehors des points, Verstappen sera champion du monde pour la première fois, car il a remporté une course de plus que Hamilton au cours de la saison.

Quelles sont les prévisions météo pour le Grand Prix d’Abou Dhabi 2021 ?

La fin de la saison aura lieu dans des conditions jour/nuit sur le circuit de Yas Marina, mais aucune pluie n’est attendue au cours du week-end avec des températures chaudes en plus.

Vendredi : 28°C, éclaircies en journée et soirée sèche, sur les trois jours.

Samedi : pic de température de 29°C

Dimanche : pic de température de 29°C

Itinéraire vers le Grand Prix d’Abou Dhabi

L’aéroport international d’Abu Dhabi est presque à portée de main du circuit, avec seulement 15 minutes de route pour rejoindre l’île de Yas depuis l’aéroport.

Descendez tout le long de la rue Al Diyafa avant de finalement prendre à droite qui vous mènera à la rue Yas Dr, qui vous mènera sur le pont de l’île de Yas, et le parking du circuit sera indiqué à partir de là.

Quel est le dernier classement du championnat de F1 ?

Championnat des pilotes

Max Verstappen – 369,5 points

Lewis Hamilton – 369,5 points

Valtteri Bottas – 218 points

Sergio Pérez – 190 points

Charles Leclerc – 158 points

Championnat des constructeurs

Mercedes – 587,5 points

Red Bull – 559,5 points

Ferrari – 307,5 ​​points

McLaren – 269 points

Alpin – 149 points

Alpha Tauri – 120 points

Choix de pneus pour le Grand Prix d’Abou Dhabi 2021

Pirelli a reflété son choix de pneus de la course de l’année dernière et apportera ses trois composés les plus tendres à la dernière course de l’année, les pneus C3, C4 et C5 agissant respectivement comme durs, moyens et tendres.

Le patron de Pirelli F1 Mario Isola a expliqué que le changement de tracé du circuit entraînera une différence dans la façon dont les pneus sont utilisés, mais qu’ils pourront toujours utiliser les composés les plus tendres.

« Ce sera la première fois que nous serons confrontés à la nouvelle configuration, y compris certaines zones avec un nouvel asphalte, mais nous avons pu nous appuyer sur des simulations et d’autres informations à l’avance pour nous préparer », a-t-il déclaré sur le site Web de Pirelli.

« Le résultat de ces changements sont des charges verticales plus importantes, en particulier sur les pneus avant. Mais nous ne nous attendons pas à ce que la sévérité globale des pneus change de manière significative, c’est pourquoi nous avons nommé les pneus les plus tendres de la gamme.