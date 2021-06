Permutations du groupe A de l’Euro 2021 : comment le Pays de Galles peut-il se qualifier pour les huitièmes de finale ?

in

ous sommes à la fin du premier tour de l’Euro 2020, le groupe A s’achevant aujourd’hui.

L’Italie et le Pays de Galles occupent respectivement la première et la deuxième place, mais il y a encore de l’espoir pour la Suisse et la Turquie de se qualifier pour les huitièmes de finale.

Compte tenu de la nature élargie du tournoi cette année, il y a quatre précieuses meilleures places de troisième place à gagner pour les huitièmes de finale, donc même la Turquie – qui a perdu ses deux premiers matchs sans marquer de but – a une chance de conserver son tournoi se déroule avec le bon résultat.

Voici où en sont les choses dans le groupe, et les permutations pour les quatre équipes pour se qualifier pour les huitièmes de finale…

Pos Équipe P W ré L DG pts 1 Italie 2 2 0 0 6 6 2 Pays de Galles 2 1 1 0 2 4 3 Suisse 2 0 1 1 -3 1 4 Turquie 2 0 0 2 -5 0

Autres rencontres (dimanche 20 juin)

Les Azzurri sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale et n’ont besoin que d’éviter une défaite contre le Pays de Galles pour prendre la tête du groupe.

Si le Pays de Galles fait match nul ou si la Suisse ne bat pas la Turquie, le Pays de Galles est assuré de terminer parmi les deux premiers.

Les Suisses peuvent encore pousser le Pays de Galles à la deuxième place, mais doivent gagner et espérer que l’Italie bat les Gallois.

La différence de buts entrerait alors en jeu – mais une défaite ferait chuter le Suisse.

Après deux défaites, la Turquie joue pour la troisième place. Ils ne peuvent pas terminer deuxième et doivent battre les Suisses – avec une marge de buts décente – pour avoir l’espoir de décrocher l’une des meilleures places en troisième place dans les huitièmes de finale.