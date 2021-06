Pérou : Connaître les cotes du match de la Copa América

in

15/06/2021 à 20:57 CEST

Ronald Gonçalves

Jeudi, Brésil Oui Pérou ajoutera un épisode de plus à leur rivalité séculaire quand, au rythme de Jour 2 de la Copa América, s’affrontent à nouveau sur les terres des Caraïbes.

Donc, La Canarinha arrive au match comme favorite selon les bookmakers, alors que votre gain est évalué à 1,2. Pendant, une victoire des rojiblancos rapporte 16 euros par euro investi, Oui un tirage est payé à 6,5. Cependant, en ce qui concerne son histoire au sein du tournoi CONMEBOL, les résultats qui n’aboutissent pas à une victoire auriverde sont une vraie coïncidence.

En ce sens, les deux équipes se sont vues sur le terrain de la Copa América à 19 reprises, dont 13 victoires de rapport pour le ‘scratch’, 3 conquêtes pour les Péruviens Oui 3 tirages. Même l’imposition la plus récente des quintuples champions date de 2019 et est, à son tour, l’une des plus pertinentes, puisque a apporté avec lui son neuvième titre de champion.

Brésil – Pérou de la Copa America, nous nous souvenons, Il aura lieu ce jeudi 17 juin, et le jeu peut être vu à 21h00.