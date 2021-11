Pérou : Les archéologues sont horrifiés après avoir découvert une civilisation secrète vieille de 1 000 ans | Sciences | Nouvelles

Trouvés dans les contreforts des Andes, les corps ont été ensevelis il y a environ 1 000 ans à Huaca Santa Rosa de Pucalá, un site archéologique de la région de Lambayeque, au nord-ouest du Pérou. Quatre des squelettes – appartenant à deux enfants, un adolescent et un adulte – datent de la culture Wari. Ces quatre squelettes seraient les premiers exemples connus d’offrandes humaines de la civilisation Wari dans la région.

Edgar Bracamonte Lévano, directeur des fouilles et archéologue de recherche au musée des Tombes royales de Sipán, a déclaré que les restes humains découverts lors des fouilles comprenaient également des squelettes de huit cobayes, ainsi que plusieurs alpagas et lamas, qui auraient tous été sacrifié.

L’équipe de recherche a également découvert des pots, des bouteilles et un couteau avec une lame en forme de demi-lune.

M. Bracamonte Lévano a déclaré qu’il était en mesure de déterminer que les tombes appartenaient à des personnes de la culture Wari car elles étaient entourées de trois enceintes distinctives en forme de D typiques des espaces religieux de la culture.

Il a déclaré que les corps humains auraient pu faire « partie d’un possible rituel effectué au moment du démarrage de la construction de ces espaces religieux de style wari ».

En plus de trouver les quatre offrandes humaines, l’équipe a également découvert un cinquième corps humain de quelqu’un qui aurait subi un enterrement secondaire.

Bracamonte Lévano a déclaré : « C’est-à-dire qu’il a été enterré ailleurs et [then] réenterré à l’intérieur de l’enceinte en forme de D.

Les chercheurs ont également déterré 25 autres squelettes qui ont été retrouvés enterrés – mais non sacrifiés – sur le site appartenant à la culture Mochica, ou Moche.

Cette civilisation a prospéré dans ce qui est maintenant Lambayeque d’environ 100 à 700 après JC et serait plus tard remplacée par le peuple Wari.

La civilisation Wari était prédominante le long des montagnes et des côtes du Pérou moderne de 500 à 1000 après JC environ.

Les Wari étaient connus pour leurs textiles finement tissés et leurs poteries sculptées, ainsi que pour leurs routes et leur agriculture en terrasses.

Ces routes ont ensuite été incorporées dans des parties du célèbre empire Inca.

Alors que la structure précise de la société Wari est encore ouverte au débat aujourd’hui, les archéologues ont trouvé des preuves qui suggèrent fortement que la religion était étroitement liée à la politique et que les femmes étaient incluses aux plus hauts postes politiques disponibles.

LIRE LA SUITE : SONDAGE France : le PM devrait-il déchirer les plans énergétiques français ?

Il s’agit d’une noble tatouée dont la reconstruction médico-légale a fait l’objet d’un documentaire National Geographic en 2017.

En 1987, une célèbre momie moche a été découverte, le seigneur de Sipán, qui se trouve au musée des tombes royales de Sipán.