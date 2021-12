Patrice Evra n’est pas convaincu que le manager par intérim Ralf Rangnick soit la réponse aux problèmes de Manchester United et l’homme pour sauver leur saison.

Rangnick, 63 ans, a signé un contrat à Old Trafford jusqu’à la fin de la saison. Il remplace Ole Gunnar Solskjaer sur le hotseat United après que Michael Carrick a pris la barre pendant quelques semaines. Carrick a suivi Solskjaer hors du club malgré Rangnick essayer de le convaincre de rester.

Rangnick était un choix du champ gauche par le conseil d’administration du club. Il a connu quelques passages à la tête du RB Leipzig ainsi que deux passages à Schalke.

Cependant, le vétéran n’a jamais dirigé l’un des clubs d’élite d’Europe. Il est arrivé avec une approbation retentissante du chef de Liverpool Jurgen Klopp.

Mais l’ancien as de United Evra semble confus quant à la raison de ce battage médiatique.

« [I’m] perplexe », a-t-il déclaré à Amazon, selon The Star. « Nous parlons plus de Rangnick que de ce que les joueurs font sur le terrain parce que nous venons de limoger un manager mais tout le monde semble tellement excité et, » Rangnick va être un génie « . Il a tout mon soutien, mais voyons voir.

Evra déconcerté par l’arrivée de Rangnick

Il y a eu une vague d’amour pour le défunt Solskjaer lors de la victoire 3-2 de United sur Arsenal jeudi. Les joueurs se sont ralliés au Norvégien après leur récente humiliation 4-1 contre Watford.

C’est le résultat qui a mis fin au règne du vainqueur de la Ligue des champions au Theatre of Dreams. Et Evra a clairement indiqué qu’il ne sautait pas de joie avec le nouvel homme maintenant au volant.

« Je veux que les joueurs donnent une réponse sur le terrain car lorsqu’un entraîneur est limogé, les joueurs doivent assumer une certaine responsabilité », a-t-il ajouté. « Tous les fans de United sont enthousiasmés par Rangnick. Je suis perplexe. Je ne peux pas être excité quand on licencie un manager.

« J’ai l’impression que chaque saison est un déjà vu. Alors, on verra. J’ai de l’espoir, je vais rester positif mais non pas excité.

Rangnick s’est adressé aux médias vendredi. Il exposer ses désirs pour les six prochains mois et avoua que c’était une trop bonne occasion de refuser.

« Si un club comme Man United vous contacte pour un tel rôle, vous ne pouvez pas le refuser », a-t-il déclaré. « L’objectif principal pour moi est simplement d’apporter plus d’équilibre à l’équipe.

« Nous avons encaissé deux buts hier et si vous regardez le total des buts encaissés, c’est en moyenne deux par match. C’est tout simplement trop.

