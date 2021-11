Perplexe pourquoi le Premier ministre Modi blâmerait les précédents gouvernements du BJP pour avoir négligé l’Uttar Pradesh, déclare P Chidambaram

C’est un mystère pourquoi le Premier ministre devrait soudainement blâmer les gouvernements de Kalyan Singh (deux fois), Ram Prakash Gupta et Rajnath Singh (tous du BJP), a déclaré P Chidambaram.

Le chef du Congrès et député du Rajya Sabha, P Chidambaram, a critiqué aujourd’hui le Premier ministre Narendra Modi au sujet des remarques de ce dernier lors de la cérémonie d’inauguration de l’aéroport Jewar. S’adressant à Twitter, P Chidambaram a déclaré que c’était un mystère que le Premier ministre Narendra Modi ait soudainement blâmé les précédents gouvernements de l’Uttar Pradesh dirigés par Kalyan Singh, Ram Prakash Gupta et Rajnath Singh pour la croissance terne de l’État.

« Le Premier ministre aurait déclaré que » pour la première fois en sept décennies, UP a commencé à obtenir ce qu’il a toujours mérité « . Il a également déclaré que « l’État a été maintenu dans le dénuement et l’obscurité par les gouvernements précédents ». C’est un mystère pourquoi le Premier ministre devrait soudainement blâmer les gouvernements de Kalyan Singh (deux fois), Ram Prakash Gupta et Rajnath Singh (tous du BJP) !! » dit P Chidambaram.

Le Premier ministre aurait déclaré que « pour la première fois en sept décennies, UP a commencé à obtenir ce qu’il a toujours mérité » Il a également déclaré que « l’État a été maintenu dans la privation et l’obscurité par les gouvernements précédents » — P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) 26 novembre 2021

Hier, lors du Bhoomi Poojan de l’aéroport de Jewar, le Premier ministre Modi avait déclaré que le projet d’aéroport de Jewar était envisagé par le précédent gouvernement BJP, mais qu’il restait mêlé à la lutte entre les gouvernements étatiques et centraux successifs.

« Le gouvernement de l’UP BJP avait envisagé ce projet il y a deux décennies. Mais cet aéroport est resté mêlé à la querelle entre les gouvernements de Delhi et de Lucknow pendant des années. Même le précédent gouvernement UP avait écrit au gouvernement central de l’époque pour arrêter ce projet d’aéroport. Aujourd’hui, avec l’aide d’un gouvernement à double moteur, nous assistons au Bhoomi Poojan de cet aéroport. Amis, sept décennies après l’indépendance, pour la première fois, l’Uttar Pradesh a commencé à obtenir ce qu’il a toujours mérité », avait déclaré le Premier ministre Modi.

On peut se rappeler que le BJP et ses dirigeants blâment souvent le règne des 70 années précédentes par le Congrès pour de nombreux problèmes urgents auxquels le pays est aujourd’hui confronté. La remarque du Premier ministre Modi à Jewar s’apparentait à ses attaques précédentes contre l’ancien régime du Congrès.

