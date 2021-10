Un Ole Gunnar Solskjaer perplexe a admis qu’il « avait probablement pris une mauvaise décision » alors que Manchester United s’effondrait sur une défaite 4-2 à Leicester.

Uni est allé de l’avant dans le match lorsque Mason Greenwood a marqué une beauté de l’extérieur de la surface. Cependant, les Foxes étaient bien mieux et ont renversé le jeu à juste titre. Le retour de Marcus Rashford a égalisé mais deux autres buts a donné la victoire à l’équipe locale.

La défaite a mis fin à la série de 29 matchs sans défaite de United et signifié qu’ils n’ont récolté qu’un point lors de leurs trois derniers matches de Premier League.

S’exprimant après le match, Solskjaer a déclaré: « Quand vous regardez le match après, les quatre buts que nous avons concédés étaient médiocres. La façon dont nous avons joué, nous ne méritons pas de continuer cette course.

«Je choisis l’équipe, Harry Maguire n’a montré aucune réaction et je lève la main si cela ne fonctionne pas.

« Si nous en concédons quatre, j’ai probablement pris une mauvaise décision.

« Dernièrement, nous n’avons pas été en grande forme, avons perdu trop de points et c’est quelque chose que nous devons examiner. Nous devrons peut-être changer, avons-nous besoin de plus de jambes là-dedans? De quoi avons nous besoin?

« J’ai beaucoup de bons joueurs. Fred, Edinson Cavani, ils te manquent.

« Je ne cherche pas d’excuses pour l’équipe que j’ai créée, ce sont les meilleurs footballeurs et nous n’avons pas produit. »

Maguire est revenu d’un sort sur la touche avec une blessure au mollet pour le match au King Power Stadium. Mais il a eu du mal à contenir l’attaque de Leicester.

Et il était fautif pour le premier but des Foxes alors que le ballon a été volé de sa possession par Kelechi Iheanacho, qui s’est détendu pour que Youri Tielemans marque un étourdissement.

Fred et Cavani n’étaient pas disponibles en raison de retours tardifs du service international. Mais à part Raphael Varane, blessé, Solskjaer a pu nommer une équipe presque au complet.

Pogba fait écho au sentiment de son patron

Le onze de départ mettait en vedette Paul Pogba jouant dans un rôle plus défensif qu’il ne l’a été cette saison à la place de Fred.

L’international français n’a tenu aucun coup dans son interview, déclarant à la BBC : « Nous méritions de perdre.

« Pour être honnête, nous avons ce genre de matchs depuis longtemps. Nous n’avons pas trouvé le problème, concédant des buts faciles, des buts stupides.

«Nous devons être plus matures, jouer avec plus d’expérience et d’arrogance dans le bon sens. Nous devons trouver quelque chose, nous devons changer.

