Perrie Edwards de Little Mix partage de jolies photos des premières vacances de son fils Axel

Perrie a emmené Axel lors de ses premières vacances à l’étranger (Photo: @perrieedwards, Instagram)

La star de Little Mix, Perrie Edwards, s’est envolée pour Dubaï pour profiter du soleil d’hiver et il semble que son petit garçon Axel adore ses premières vacances.

La chanteuse de Sweet Melody profite d’une escapade aux Émirats arabes unis aux côtés de son petit-ami Alex Oxlade-Chamberlain, de sa mère Debbie et du bébé Axel, né en août.

Perrie, 28 ans, a donné aux fans un aperçu des vacances en famille avec de douces photos ensoleillées, dont l’une de la chanteuse en train de prendre un bain de soleil bronzé en bikini.

Dans l’une, elle a vu portant Axel, âgé de trois mois, et plantant un baiser sur le nouveau-né, qui portait un élégant babygrow multicolore, tandis qu’une autre montre clairement le visage du petit pour la première fois depuis que Perrie a partagé les premières photos. après l’accouchement.

Le footballeur de Liverpool Alex entre dans l’action et se rapproche de Perrie pour une photo lors d’une soirée glamour.

« Du contenu de vacances sain☀️ », a écrit Perrie en légende de la publication.

Bébé Axel chilaxing (Photo: @perrieedwards, Instagram)

Sa compagne de groupe Jade Thirlwall a commenté avec des emoji en pleurs tandis que Leigh-Anne Pinnock – qui a également accueilli des jumeaux en août – a écrit: « Tu brilles positivement ma chérie . »

La présentatrice de télévision Maya Jama a déclaré : « 😍cuuuuuteeeee. »

Perrie et Alex, 27 ans, ont récemment célébré leur cinquième anniversaire et la chanteuse l’a effrontément qualifié de » bébé papa » dans son message pour marquer l’occasion spéciale.

‘Joyeux 5 ans d’amour à mon bébé papa ! ♥️ », a-t-elle commenté sur une photo du couple en vacances ensemble.

Le couple, qui a commencé à se fréquenter en 2016, est devenu parent cet été après avoir accueilli son premier enfant Axel le 21 août.

La pop star a annoncé la nouvelle avec une photo en noir et blanc de la main d’Axel avant de partager plus tard une image complète du visage du nouveau-né et de confirmer son nom.

‘2 semaines à t’aimer. Je n’ai jamais ressenti d’amour comme ça avant ! Axel Oxlade-Chamberlain 💙 », a-t-elle écrit.

Perrie et Leigh-Anne profitent d’un congé de maternité après avoir accueilli des enfants à quelques jours d’intervalle. Cependant, Little Mix continue car le groupe vient de sortir son dernier album, Between Us, qui contient un mélange de leurs plus grands succès ainsi que de nouveaux morceaux.

Le trio devrait revenir pleinement l’année prochaine lorsqu’il entamera sa nouvelle tournée pour promouvoir son sixième album Confetti.

