Perrie Edwards fête ses cinq ans avec son petit ami Alex Oxlade-Chamberlain

Joyeux cinq ans à Perrie et Alex (Photo : @perrieedwards, Instagram)

La star de Little Mix, Perrie Edwards, a officiellement – ​​et de manière ludique – déclaré son petit ami Alex Oxlade-Chamberlain son « bébé papa » alors que le couple célèbre son cinquième anniversaire ensemble.

La chanteuse de Sweet Melody a marqué l’occasion avec une photo d’elle et du footballeur de Liverpool Alex en vacances, posant sur un bateau et partageant un moment d’affection.

Elle a légendé le cliché : « Joyeux 5 ans d’amour à mon bébé papa ! ♥️.’

Sa compagne Leigh-Anne Pinnock a commenté la publication Instagram : « Ce 🥺❤️😍. »

Perrie, 28 ans, et Alex, 27 ans, sont devenus parents cet été après avoir accueilli leur premier enfant, leur fils Axel, le 21 août.

La pop star a annoncé la nouvelle avec une photo en noir et blanc de la main d’Axel avant de partager plus tard une image complète du visage du nouveau-né et de confirmer son nom.

‘2 semaines à t’aimer. Je n’ai jamais ressenti d’amour comme ça avant ! Axel Oxlade-Chamberlain 💙 », a-t-elle écrit.

Perrie et Alex ont commencé à sortir ensemble en 2016 et le chanteur a récemment demandé s’ils prévoyaient de se marier à l’avenir.

Levant le voile sur leur relation lors d’une apparition dans le Capital Breakfast Show avec Roman Kemp, on lui a demandé: « S’il a posé la question, est-ce une question idiote à poser, diriez-vous oui? »

Perrie a répondu: ‘Je dois y réfléchir je pense… Non, évidemment!

‘Moi et Leigh-Anne [Pinnock] discutaient et Andre [Gray] voulait attendre leur anniversaire.

« J’étais comme, aww tes quatre ans, je viens de fêter mon quatrième anniversaire et j’ai eu une barre de chocolat Dairy Milk !

«Mais savez-vous quoi, je l’apprécie, nous ne voulons pas nous précipiter. Mais ce serait définitivement un oui de ma part, j’imagine !’

Plus : Petit mélange



Malgré deux membres de Little Mix actuellement occupés à profiter de leurs premiers mois de maternité, le groupe sort un nouvel album ce mois-ci, Between The Sheets, qui est principalement une compilation de leurs meilleurs tubes.

Jade Thirlwall a assumé des tâches promotionnelles pour la sortie et a déclaré qu’elle n’avait pas encore rencontré le fils de Perrie car elle voulait donner à sa meilleure amie le temps de s’adapter à sa nouvelle maman. Cependant, elle a rencontré les jumeaux de Leigh-Anne et a dit qu’ils étaient « beaux ».

