Perry et McDonagh mènent le Lightning dans une victoire de 7-1 contre les Flyers à plat

Corey Perry a récolté deux buts et une aide et Ryan McDonagh a marqué et a récolté deux aides pour mener le Lightning de Tampa Bay à une victoire de 7-1 sur les Flyers de Philadelphie en chute libre dimanche soir.

Mathieu Joseph, Taylor Raddysh, Boris Katchouk et Pat Maroon ont également marqué pour le Lightning, qui a remporté leur troisième d’affilée et le neuvième de leurs 12 derniers. Victor Hedman a récolté trois mentions d’aide pour porter son total de leader à 21. Le gardien suppléant Brian Elliott a effectué 38 arrêts.

Elliott a été particulièrement vif au début alors que Tampa Bay a mis du temps à entamer le deuxième match consécutif après une victoire de 3-2 en prolongation à Boston samedi.

« Ils ont poussé et (Elliott) était là pour nous », a déclaré l’entraîneur du Lightning Jon Cooper. « Vous avez besoin de votre gardien de but pour effectuer ces arrêts jusqu’à ce que nous ayons nos jambes. »

Elliott était heureux de bien performer à Philadelphie, où il avait passé les quatre saisons précédentes.

« Chaque fois que vous venez dans un bâtiment où vous avez joué un certain temps, vous voulez avoir du succès », a-t-il déclaré. « C’est quelque chose que vous entourez définitivement du calendrier, et si vous avez la chance de jouer, vous voulez faire de votre mieux. »

Cam Atkinson a marqué pour les Flyers, qui ont perdu huit de suite et sont à deux défaites d’égaler le record du club de 10 défaites consécutives.

« Ça ne s’est pas bien passé pour nous, a dit l’entraîneur des Flyers, Alain Vigneault.

Carter Hart a effectué 10 arrêts avant d’être remplacé par Martin Jones, qui a également réalisé 10 arrêts.

Le dérapage des Flyers a commencé lorsque Tampa Bay s’est rendu à Philadelphie le 18 novembre et les a battus en tirs de barrage 4-3. Ensuite, le Lightning a battu les Flyers à domicile 4-0 le 23 novembre.

« Nous cherchons des solutions à notre situation », a déclaré Vigneault. « Le leader de ce groupe, le gars qui a les deux mains sur la direction, c’est moi. Je dois trouver un moyen de faire mieux jouer ce groupe. Nous sommes dans une mauvaise passe en ce moment et nous devons mettre fin à cela . »

Le match de dimanche a clôturé la série de la saison contre Tampa Bay. Mais ce n’était pas joli.

McDonagh et Perry ont marqué dans le premier but pour Tampa Bay. Raddysh a porté le score à 3-0 avec un tir frappé du côté droit qui a battu Hart du côté du gant à seulement 2:56 de la deuxième période, et quatre minutes plus tard, Katchouk a frappé dans un rebond qui était juste assis dans le pli.

« Si nous allons quelque part, nous aurons besoin de ce score en profondeur », a déclaré Cooper.

Philadelphie était dans un trou de quatre buts, et cela a empiré à 8:34 dans le deuxième, lorsque Joseph a marqué un but en désavantage numérique après que Hart ait mal joué la rondelle près de son propre filet. C’était la fin de la soirée pour Hart, qui a été remplacé par Jones.

« Les choses ne vont pas dans notre sens en ce moment », a déclaré Hart. « C’est difficile, mais nous devons juste nous y tenir. »

Même lorsque les Flyers ont réussi à faire franchir la ligne des buts à la rondelle en deuxième, cela n’a pas compté. Les officiels ont statué lors de l’examen de la vidéo que la rondelle est tombée sur un bâton haut de Scott Laughton avant d’entrer.

Philadelphie a eu du mal à marquer toute la saison et a été dominé 36-13 au cours de la séquence de huit défaites consécutives. Les Flyers ont inscrit une moyenne de 2,4 buts par match, ce qui les place au 27e rang de la LNH. Ils n’ont pas marqué plus de trois buts depuis le 27 octobre, en 18 matchs.

Les Flyers ont toutefois marqué un but en avantage numérique. Atkinson a dévié le tir au poignet de Claude Giroux avec 12:56 à jouer.

SALLE DES FORMATEURS

Foudre : Brayden Point (haut du corps) a raté son huitième match de suite. Point sera mis à l’écart pendant au moins quatre semaines supplémentaires. … LW Pierre-Edouard Bellemare a décoché un coup dur au patin dans la dernière minute de la deuxième période mais est revenu pour la troisième.

Flyers : L’ailier Joel Farabee s’est blessé à l’épaule gauche en glissant dans la bande lors de la première période de la défaite de 4-1 contre les Rangers mercredi. Il n’aura pas besoin d’être opéré et il est de semaine en semaine, a déclaré samedi l’entraîneur Alain Vigneault. … C Patrick Brown est revenu dans l’alignement après avoir raté les sept précédents en raison d’une blessure au pouce. … C Derick Brassard (hanche) a été absent pour le cinquième match de suite. … C Sean Couturier a subi une blessure apparente au visage en première période, alors qu’il patinait avec un écran facial au début de la deuxième.

SUIVANT

Foudre : À Montréal mardi soir.

Flyers: Accueillez Colorado lundi soir.