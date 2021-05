Perry Farrell de Jane’s Addiction est “ un peu déçu ” que certaines personnes ne comprennent pas qu’elles ont besoin de se faire vacciner

Dans une récente interview avec “Service Lipps avec Scott Lipps”, LA DÉPENDANCE DE JANE chanteur Perry Farrell a discuté des raisons pour lesquelles tant d’Américains attendent de se faire vacciner contre le COVID-19 ou n’en ont pas l’intention du tout. Des sondages récents montrent que 25% des Américains restent réticents à la vaccination.

“Je suis un peu déçu que les êtres humains ne comprennent pas qu’ils ont besoin de se faire vacciner et de mettre un masque et une distance sociale pour que nous puissions tous reprendre les choses en main,” Poiré dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). «Ouais, ouais, tu peux exercer ton droit en tant qu’Américain… Cette dispute est une connerie, honnêtement. Nous voulons tous nous remettre ensemble, et vous le foutez en l’air et le rendez pas impossible, mais vous le rendez plus difficile. C’est tout ce que tu fais. Si tu veux vraiment être un frère, va te faire vacciner. “

Farrell a continué à faire l’éloge Président Joe Bidenles efforts déployés pour faire vacciner les Américains. “La Maison Blanche est en train de la tuer”, a-t-il déclaré. “Ça va arriver, mais ça va arriver plus tard plutôt que plus tôt parce qu’il y a encore des gens qui vont juste gâcher ça … Mais ensuite, finalement, on va le faire, mais ça va juste prendre des mois de plus avant que je me sente bien.”

Plus il y a de personnes qui ne reçoivent pas le vaccin, plus il faut de temps pour atteindre l’immunité collective, ce qui, selon les experts, ne se produira peut-être pas aux États-Unis.

Plus de 156 millions de personnes aux États-Unis ont reçu au moins une dose d’un vaccin, tandis que 121 millions d’Américains sont entièrement vaccinés contre le covid-19.

Une récente Radio Nationale Publique/Mariste Un sondage a révélé qu’un Américain sur quatre a déclaré qu’il refuserait un vaccin contre le coronavirus s’il était proposé. Un autre 5% sont «indécis» quant à savoir s’ils obtiendraient le vaccin. 49% des hommes républicains ont déclaré qu’ils ne prendraient pas le vaccin lorsqu’il était à leur disposition.

Bien que le vaccin COVID-19 ait été produit rapidement en raison de l’urgence de la crise sanitaire et du nombre de volontaires des essais cliniques, les scientifiques affirment que le vaccin n’a pas été précipité et qu’il repose sur des années de recherche.

Le plus grand spécialiste des maladies infectieuses du pays, Dr Anthony Fauci, a estimé qu’environ 70 à 85% des Américains auraient besoin d’être vaccinés pour atteindre l’immunité collective.

Les deux principaux vaccins américains ont montré une efficacité de 95% contre le coronavirus.



