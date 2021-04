Perry Farrell dit qu’il est “ inspiré ” par Joe Biden

Dans une récente interview avec “Le théâtre électrique avec clown”, le salon Internet animé par NŒUD COULANTde M. Shawn “Clown” Crahan, LA DÉPENDANCE DE JANE chanteur Perry Farrell a discuté de son besoin d’utiliser sa voix pour s’exprimer sur des questions politiques dans une société polarisée où une position politique peut aliéner la moitié de la base de fans.

“J’ai des amis,” Poiré dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). “Nous ne sommes pas d’accord les uns avec les autres. L’un est d’un côté de la barrière politique. J’ai de la famille. L’un est d’un côté de la barrière politique. Et j’aime ces gens. Mais je ne peux pas être d’accord avec eux. Je J’ai des gens dans ma propre religion. Je les aime. Mais ils sont d’un côté de la barrière politique. Et aussi sauvage que je le veux – et je veux pouvoir raconter des histoires folles, comme je le faisais quand j’étais dans les premiers jours de LA DÉPENDANCE DE JANE, quand je pourrais avoir des relations sexuelles sauvages et être debout pendant trois jours. Je n’oublierai jamais ces jours; J’adore ces jours. Mais ce que je découvre aujourd’hui, c’est que ce dont nous avons besoin, c’est que nous avons besoin d’hommes forts qui doivent dire les choses telles qu’elles sont. Nous avons besoin d’hommes forts. Nous avons besoin de leaders forts.

“Joe Biden, Je suis inspiré par lui, ” Farrell a continué. «Il a 80 ans et il est prêt à conquérir le monde. [Editor’s note: Joe Biden is actually 78.] Imaginez – il a tous ces coquelicots sur son chemin, essayant de se mettre en travers de son chemin, essayant de rendre COVID plus difficile à guérir. Il a une pandémie dans laquelle il est entré. L’homme a 80 ans et il est coriace. Et il dit: «Je vais m’en occuper».

“Donc, autant que je veux parler de la ‘chose sauvage’ – je le fais; je le fais vraiment. Je déteste parler de conneries, nos compatriotes se retournant les uns contre les autres. Nous devrions avoir honte de nous-mêmes.”

Farrell fait actuellement la promotion “Le Glitz; Le Glamour”, une rétrospective de 35 ans sur sa vie, sa musique et son art qui regarde son monde en dehors des œuvres de LA DÉPENDANCE DE JANE et PORNO POUR PYROS – en se concentrant sur 68 titres d’une valeur de Poiréles raretés du rock alternatif et les explorations artistiques innovantes. La rétrospective se présente sous la forme d’un coffret en vinyle et à collectionner et est une œuvre d’art à part entière – en collaboration avec un grand artiste Zoltar, cette offre met fermement Farrells enjeu dans le sol en tant que «parrain du rock alternatif».

En plus des enregistrements vinyles deep groove, le coffret comprend un Blu-ray contenant 12 mix Dolby Atmos non compressés de “Kind Heaven” et trois mélanges Atmos inédits, un livre de mémoire photographique relié, un bandana, plus deux exclusifs Zoltar impressions. “Le Glitz; Le Glamour” est maintenant disponible via Musique de Last Man. Visitez www.perryfarrell.com pour plus d’informations.



