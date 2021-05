Perry Farrell fait équipe avec Taylor Hawkins et David Bryan pour le nouveau single “ Mend ” de l’Orchestre Kind Heaven

LA DÉPENDANCE DE JANE et PORNO POUR PYROS chanteur Perry Farrell a annoncé son ORCHESTRE DU CIELle tout nouveau single de “Réparer”. Travailler avec des amis Taylor Hawkins (FOO FIGHTERS), Elliot Easton (LES VOITURES) et David Bryan (BON JOVI) a rendu cette chanson spéciale pour Farrell.

Écrit avec Hawkins, “Réparer” traite de la relation d’un ami commun qui s’effondre. Des paroles comme “Je veux être à nouveau avec elle. Dans les nuages ​​des amoureux, la tête entourée. Oh, c’est le seul moyen, je dois la revoir. Pour que mon cœur brisé puisse guérir”, éclairent son chagrin.

Farrell dit de sa motivation: “J’ai essayé de passer par sa cage thoracique et d’examiner le cœur d’un bon ami. J’ai essayé de comprendre ce qu’il traversait. J’ai essayé de réparer mon ami.”

Cette version fait suite à la compilation de Perry Farrelltravail de (en dehors de LA DÉPENDANCE DE JANE et PORNO POUR PYROS) dans son coffret “The Glitz: The Glamour”, sorti en janvier 2021. En savoir plus PORNO POUR PYROS la musique est à venir et post-pandémique LA DÉPENDANCE DE JANE les dates sont actuellement annoncées.

Sorti le 21 mai, le “Réparer” single peut être pré-commandé / enregistré maintenant à cet endroit.

“Le Glitz; Le Glamour” est une rétrospective de 35 ans sur Poirésa vie, sa musique et son art – se concentrant sur 68 titres de ses raretés de rock alternatif et ses explorations artistiques innovantes. La rétrospective se présente sous la forme d’un coffret en vinyle et à collectionner et est une œuvre d’art à part entière – en collaboration avec un grand artiste Zoltar, cette offre met fermement Farrells enjeu dans le sol en tant que «parrain du rock alternatif».

En plus des enregistrements vinyles deep groove, le coffret comprend un Blu-ray contenant 12 mix Dolby Atmos non compressés de “Kind Heaven” et trois mélanges Atmos inédits, un livre de mémoire photographique relié, un bandana, plus deux exclusifs Zoltar impressions. “Le Glitz; Le Glamour” est maintenant disponible via Musique de Last Man. Visitez www.perryfarrell.com pour plus d’informations.

