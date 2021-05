Perry Farrell: L’intelligence artificielle ne remplacera jamais les humains

LA DÉPENDANCE DE JANE et PORNO POUR PYROS chanteur Perry Farrell est apparu sur le podcast “Side Jams With Bryan Reesman” pour parler de son coffret, du snowboard, du jardinage et d’autres sujets. On lui a demandé d’où venait son intérêt pour la religion et le mysticisme, et il a dit que cela remontait à son époque dans le groupe post-punk. COM PSI du début au milieu des années 80.

“Je traînais avec l’underground de Los Angeles et certains de ces gars sont allés très loin”, a déclaré Farrell. “Vous savez, nous avons adoré connaître des gens comme [‘Mondo Cane’ director Gualtiero] Jacopetti et le sadomasochisme. Nous étions juste intéressés par la merde trippante, sombre et avant-gardiste. Cela inclus, je déteste le dire, la magie noire et la magie blanche. J’ai lu la religion comparée. J’ai lu le «Bhagavad Gita», Je lis ‘Le Livre de Mormon’, Je lis ‘Le Nouveau Testament’. Je voulais connaître la religion de tout le monde. Alors je me suis intéressé à la magie, puis j’ai découvert beaucoup de magie dérivée de Roi Salomonles clavicules et les rosicruciens. Une grande partie de la magie vient du judaïsme mystique. Alors, quand j’ai vu que j’étais comme «Whoa», et cela m’a amené à étudier le mysticisme et la Kabbale à partir de là. C’est puissant. “

Poiré était également très enthousiaste à l’idée de discuter de l’utilisation de l’intelligence artificielle pour faire de la musique. Il avait écouté des chansons créées par AI (DURAN DURANnouvelle vidéo de “Invisible” a été généré par une entité IA appelée Huxley, vraisemblablement nommé pour “Brave New World” auteur Aldous Huxley.)

“L’intelligence artificielle va être la plus grande conversation”, a déclaré Farrell. «Ça s’en vient, mec, parce que ça prend beaucoup de boulots. Ray KurzweilLe concept de s’appelle la singularité. Il croit que finalement les machines prendront le relais et feront tout pour l’homme. Vous entendez cela et vous dites: “Oh, j’espère que non.” Mais ils conduisent déjà nos voitures. Comme ces longs transporteurs qui conduisent, disons des oranges à travers le pays, ils sont remplacés par des voitures robotisées, de l’intelligence artificielle. Et ils commencent à écrire de la musique. Ils utilisent Google superordinateurs et ils se nourrissent Frank Sinatra dans ça, Elvis dans ça, LES BEATLES dans ça. Il y a toute une longue liste d’artistes, et qui demandent au supercalculateur: «Écris une chanson maintenant en utilisant toutes les informations que tu as entendues». Cela éblouit. Il essaie de recréer ce qu’il vient d’entendre. C’est hilarant, mais surprenant et un peu effrayant. Mon copain ingénieur me montrait tout cela et me disait également que ce qui est étonnant dans l’intelligence artificielle, c’est que vous alimentez essentiellement l’ordinateur. [information], puis vous demandez à l’ordinateur de rechercher, d’apprendre, puis de commencer à vous proposer un moyen plus rapide, un moyen plus simple de le faire. Une manière plus parfaite de le faire. C’est de plus en plus rapide qu’ils perfectionnent tout ce qu’un être humain peut faire. “

Il a poursuivi: “Ma remarque en retour était qu’ils ne remplaceront jamais un être humain parce que le mot imparfait ou parfait … Les êtres humains ne sont pas parfaits. Et c’est groovy. C’est génial. Parce que nous aimons entendre ces petites imperfections. aimer DIVISION JOIE, Bob Dylan, Lou Reed, Iggy. Ce n’étaient pas des chanteurs parfaits. Pourquoi sommes-nous attirés par eux? Parce que les imperfections rendent les gens uniques. Et si nous naissions parfaits, le système de vie ne fonctionnerait pas. Par exemple, si vous êtes né parfait, vous n’auriez rien à faire. Par conséquent, lorsque vous vous améliorez dans quelque chose, vous ne trouverez pas la joie de vous améliorer. Donc, vraiment, ce dont nous parlons, c’est que l’esprit humain est sauvage, intelligent, éveillé et conscient. Mais c’est raffiner. C’est comme ce qu’ils font aux ordinateurs. Et je préfère personnellement écouter un homme ou une femme chanter qu’un ordinateur. Je n’aime pas les rappeurs [where] ils tordent tout [with Auto Tune]. Je veux entendre la tristesse d’un être humain ou de l’histoire, ou comment cela a affecté cette personne à faire cette chanson et à en chanter. Donc c’est un peu bémol. Alors le gars est foutu sur la drogue ou il est ivre et chante quelque chose. J’entends ça aussi, et je me dis: ‘Oh, c’est intéressant. Il semble que ça lui a vraiment fait mal. Ou il est vraiment affecté par ça. “

Poiré vient de sortir “Réparer”, le nouveau single de son ORCHESTRE DU CIEL projet. Il a travaillé sur la piste avec des amis Taylor Hawkins (FOO FIGHTERS), Elliot Easton (LES VOITURES) et David Bryan (BON JOVI). Cette version fait suite à la compilation de Perry Farrelltravail de (en dehors de LA DÉPENDANCE DE JANE et PORNO POUR PYROS) dans son coffret “The Glitz: The Glamour”, sorti en janvier 2021. En savoir plus PORNO POUR PYROS la musique est à venir et post-pandémique LA DÉPENDANCE DE JANE les dates sont actuellement annoncées.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de «cacher» les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).