Perry Groves rend un hommage émotionnel à la légende d’Arsenal 20 ans après sa mort tragique

En ce jour, il y a 20 ans, le football a tragiquement perdu un héros lorsque David Rocastle est malheureusement décédé à l’âge de 33 ans.

La légende bien-aimée d’Arsenal a perdu sa bataille contre le lymphome non hodgkinien le 31 mars 2001.

David Rocastle était une légende d’Arsenal remportant deux titres de champion avec le club

« Rocky » a fait une énorme impression à la fois sur et en dehors du terrain en remportant deux titres de champion avec les Gunners entre 1984 et 1992 tout en ayant également des sorts à Leeds, Man City et Chelsea.

Son héritage est toujours d’actualité et son ancien coéquipier Perry Groves a rejoint talkSPORT Breakfast mercredi pour lui rendre hommage.

«Il avait tout. Il avait du flair, de la créativité, de la technique mais le garçon était dur. Le garçon était-il dur », a déclaré Groves.

«Normalement, les ailiers droit et gauche sont connus pour être un peu floconneux et vous pourriez rester coincé dedans, mais Rocky était vraiment un joueur du milieu de terrain à droite.

Rocastle est malheureusement décédé à l’âge de 33 ans

« Plus que cela, les caractéristiques que je vous ai données là-bas, mais en tant qu’homme, il était encore meilleur. »

L’équipe de talkSPORT Breakfast a rendu un hommage approprié à Rocky lors de l’émission de mercredi avec une série de commentaires de ceux qui l’ont le mieux connu depuis son passage dans le nord de Londres, notamment Martin Keown, Lee Dixon et Nigel Winterburn.

Groves a poursuivi: «Je suis juste ému là-bas. 20 ans… wow. Ce temps est passé très rapidement.

«Rocky a reçu un diagnostic de lymphome non hodgkinien en octobre et j’ai rencontré [ex-Arsenal teammate] Paul Davis au début de février et Rocky subissait une chimiothérapie.

«Nous espérions qu’il y aurait une sorte d’amélioration. Je ne savais pas qu’il était décédé jusqu’à ce que je l’ai entendu le samedi matin à la radio.

Rocastle était aimé de ses coéquipiers d’Arsenal et des fans du club

«Je me rends bien ici… il était huit heures moins le quart, la nouvelle est arrivée que David était décédé et ils sont allés voir Liam Brady.

«Liam, je le connais depuis qu’il est enfant, et il ne pouvait pas parler. Il pleurait.

«C’est la marque de quelqu’un des souvenirs qu’ils laissent aux gens. Même si c’était tragique qu’il était si jeune, c’est une marque indélébile sur tous ceux qui l’ont connu.

Arsenal lui a rendu hommage à l’occasion du 20e anniversaire de sa mort avec l’actuelle star Bukayo Saka, qui porte la célèbre chemise n ° 7 de Rocastle, parlant à Ian Wright de son héritage.

Saka a dit: J’ai beaucoup entendu parler de son talent sur le terrain, de sa technique et du flair avec lequel il a joué. En dehors du terrain, il semblait être une véritable source d’inspiration et de leader et a entendu à quel point il était humble.

«Quand j’étais plus jeune, nous avons notre dôme et le nôtre s’appelait le Centre David Rocastle. Dès le moment où j’ai rejoint Arsenal, je savais déjà qui il était.

Ian Wright a déclaré: «Les gens pensent que j’ai commencé à soutenir Arsenal quand je suis arrivé. C’est la raison pour laquelle j’aime tant Arsenal.

Le nom de Rocastle est du côté de l’Emirates Stadium

En regardant un extrait d’un match contre Southampton en 1991, Wright a ajouté: «C’était mon premier match de championnat pour Arsenal. C’était celui où nous étions dans le tunnel et David m’a regardé et a dit: «Regarde-nous, mec, Brockley, mon frère. Regardez où nous sommes ».

«Je suis sorti et j’ai réussi un triplé et David a marqué l’autre. Nous les avons battus 4-0. Le plus beau jour de ma vie.

«Quand il partait, j’ai pleuré pendant trois jours. Je pensais vraiment que j’allais être avec lui pendant tout le temps que j’y étais. Le meilleur moment que j’ai passé à Arsenal a été l’année là-bas avec lui.

La mémoire de Rocastle vit à Arsenal avec le centre d’entraînement David Rocastle sur le terrain d’entraînement du club, avec son nom également à l’extérieur de l’Emirates Stadium dans une peinture murale des plus grandes légendes du club.