Persécution par affiches: arrêter des personnes pour avoir mis des affiches critiquant le gouvernement est une piquant qui n’incombe pas à l’État

Les affiches critiquaient la décision du Centre d’autoriser l’exportation des vaccins Covid-19. (Image de représentation / photo de .)

Il est difficile de comprendre pourquoi la police de Delhi, sous le gouvernement de l’Union, aurait pensé qu’il était plus approprié pour son objectif d’arrêter plus de 20 personnes pour avoir affiché des affiches critiquant le Premier ministre Narendra Modi que, par exemple, de sévir à temps sur le marketing du noir d’oxygène. dans la capitale nationale. Les affiches critiquaient la décision du Centre d’autoriser l’exportation des vaccins Covid-19.

Parmi les personnes arrêtées, il y a des paris quotidiens, une personne âgée qui fabrique des cadres en bois pour vivre, des jeunes sans emploi – les plaintes déposées par le personnel de la police, rapporte The Indian Express. Alors que les dirigeants du parti Aam Aadmi ont revendiqué la propriété des affiches, l’action excessive et injustifiée de la police a déjà engendré une protestation dérivée, avec d’éminents politiciens de l’opposition et des internautes courtisant ouvertement les arrestations, affirmant qu’ils afficheront également des affiches similaires.

La deuxième vague dévastatrice a suscité de sévères critiques sur la gestion de la pandémie par le Centre, d’autant plus que le gouvernement est perçu comme ayant détourné le regard alors que des rassemblements politiques et des rassemblements religieux massifs étaient organisés. De plus, la campagne de vaccination en Inde connaît des pénuries paralysantes, bien que le Centre ait déclaré que les approvisionnements étaient en augmentation, avec 2,1 milliards de doses attendues entre août et décembre.

Avec le taux de positivité dans toute l’Inde toujours élevé et le nombre de décès hebdomadaires toujours plus de 28 000, la grave pénurie de vaccins et d’éléments critiques de soins Covid a provoqué un tollé public. Bien que les tribunaux aient ordonné au gouvernement de prendre des mesures urgentes, la rationalisation des approvisionnements pourrait prendre un certain temps. Et la police de Delhi n’est pas la seule à subir une telle perversion du pouvoir de l’État.

L’administration de l’Uttar Pradesh a menacé d’invoquer la loi draconienne sur la sécurité nationale et même de saisir les biens de ceux qui “ répandaient des rumeurs ” sur l’oxygène – l’administration, dans un passé récent, a traité même un appel sur les réseaux sociaux pour l’oxygène comme une “ rumeur- diffusion », ce qui a probablement incité la Cour suprême à dire qu’elle traitera l’action contre les appels sur les réseaux sociaux comme un« outrage au tribunal ». L’Etat doit garder à l’esprit que ces exemples de piquant de sa part ne trouveront de parallèles dans l’histoire que parmi les dispensations les plus oppressives.

