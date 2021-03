Perseverance Rover enregistre les sons de la conduite sur Mars

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Le rover Perseverance est sur Mars depuis un mois, ce qui correspond à environ 27 sols martiens. La NASA procède toujours à des tests du système sur le véhicule, mais il a commencé à rouler à la surface ces derniers jours. Il s’agit du premier rover Mars avec un microphone, et il a capturé les sons étranges de la persévérance au-dessus du régolithe lors de l’un des tests de la NASA.

La NASA a publié deux versions de l’audio. Vous trouverez ci-dessous la version traitée avec uniquement les «faits saillants» choisis par l’équipe de Persévérance. Cette version a le bruit de fond filtré pour rendre les coups et le grincement des roues plus faciles à entendre. Il est facile d’oublier que les roues de Perseverance sont en métal. La NASA a dû repenser les roues pour être plus durables car les roches martiennes acérées ont vraiment fait un certain nombre sur l’ancien rover Curiosity. Les roues de Curiosity sont pleines de trous, mais cela n’a pas encore affecté la mobilité du rover.

Vous pouvez également consulter la version complète et non éditée de 16 minutes de l’enregistrement. Cette version a un son de grattage plus fort, dont l’origine est encore en débat. L’équipe d’ingénierie évalue actuellement s’il s’agit d’un retour électronique de l’un des instruments du rover ou d’un son de l’environnement causé par une partie de Perseverance qui racle le sol.

Les microphones ont été conçus pour fonctionner pendant la descente et l’atterrissage, et la NASA n’a fait que des tests au sol superficiels sur Terre. Donc, il pourrait y avoir des problèmes d’interférence. Auparavant, la NASA utilisait un microphone séparé sur l’instrument SuperCam du rover pour enregistrer le souffle du vent martien et le clic du laser de l’instrument.

L’enregistrement de sons sur Mars n’est que l’une des nombreuses choses que la persévérance entreprend sur Mars. L’équipe teste tous les systèmes du rover avant que la recherche de la vie ne commence sérieusement. L’équipe a également repéré une zone ouverte où Perseverance peut déployer l’hélicoptère Ingenuity. Ce véhicule, construit avec du matériel standard qui ne durera probablement pas longtemps sur Mars. Mais il peut encore entrer dans l’histoire en tant que première sonde volante sur une autre planète. Après son déploiement, Ingenuity disposera de 30 sols martiens pour effectuer jusqu’à cinq vols d’essai. L’ingéniosité n’est pas essentielle à la mission de Perseverance, mais elle pourrait ouvrir la voie à de futurs explorateurs robotiques dans le ciel de Mars.

