Pershing SPAC confirme son intention d’acheter une participation de 10 % dans Universal Music

Hier, des sources ont suggéré que le gestionnaire de fonds spéculatifs milliardaire William Ackman était en train d’orchestrer une fusion du groupe Universal Music de Vivendi via son SPAC Pershing Square Tontine Holdings (PSTH). Maintenant, les hauts responsables de la SPAC de Pershing ont officiellement révélé qu’ils étaient en pourparlers pour acheter une participation de 10 pour cent dans le label Big Three.

La société Pershing SPAC – ou société d’acquisition ad hoc – a détaillé son projet d’investissement dans UMG via un communiqué officiel tôt ce matin. Vivendi, qui prévoit d’introduire Universal Music sur l’Euronext Amsterdam fin septembre, a révélé le mois dernier qu’il envisageait de vendre une participation de 10 % d’UMG à un “investisseur américain” non identifié.

L’identité de cet investisseur est restée l’objet de spéculations jusqu’à hier, lorsque des rapports ont indiqué que le fondateur et PDG de Pershing Square Capital Management, William Ackman, se préparait à acquérir une partie d’Universal Music pour une valorisation estimée à plus de 40 milliards de dollars. Cependant, les pourcentages de propriété et le capital impliqués n’étaient pas immédiatement clairs.

Et pour référence, le conglomérat chinois Tencent a payé 3 milliards d’euros (environ 3,65 milliards de dollars au taux de change actuel) pour 10 % d’UMG en 2019 – avant d’obtenir un deuxième dixième de la société au même prix, dans une transaction qui a officiellement été clôturée en janvier. de cette année.

Selon le communiqué de Pershing Square Tontine Holdings, la société « est en pourparlers » pour acheter 10 % des actions ordinaires en circulation d’UMG pour « environ 4 milliards de dollars », à une « valeur d’entreprise » (y compris la dette existante) d’environ 42,58 milliards de dollars (35 € milliards) au taux de change actuel.

En outre, cet accord ne perturbera pas les plans susmentionnés de Vivendi de lancer Universal Music sur Euronext Amsterdam, car le PSTH a également l’intention de « distribuer les actions UMG acquises à ses actionnaires » après la fin des débuts en bourse. Le texte indique également que la transaction “est soumise à l’achèvement d’une documentation de transaction mutuellement satisfaisante, mais n’est pas soumise à une diligence raisonnable supplémentaire”.

Il convient de préciser que bien que l’accord proposé implique une SPAC (qui fusionne généralement avec d’autres sociétés, rendant ainsi les actions publiques à l’achat sans introduction en bourse pour l’entreprise précédemment privée), PSTH et UMG ne se fusionneront pas en une seule entité dans le cadre de la transaction, et PSTH distribuera les actions Universal Music « directement » à ses investisseurs une fois l’achat (et l’introduction en bourse d’UMG, bien sûr) terminé, comme indiqué.

Enfin, en ce qui concerne les nuances de l’arrangement à multiples facettes, Pershing Square Capital Management a formé Pershing Square SPARC Holdings, qui, soulignent les supérieurs dans le communiqué, «est une société de droits d’acquisition à usage spécial» par opposition à une SPAC. Ce SPARC ne sera coté en bourse qu’après la signature d’un accord de fusion « définitif ».

De plus, SPARC offrira à la place des actions ordinaires aux actionnaires de PSTH pour 20 $ par action, bien que ces actions “ne puissent être exercées qu’après que SPARC ait conclu un accord définitif pour son regroupement d’entreprises initial”, encore une fois. En supposant que chacun des SPAR de 20 $ soit exercé par des investisseurs PSTH, SPARC lèvera 5,6 milliards de dollars et “aura un minimum de 6,6 milliards de dollars en espèces et jusqu’à environ 10,6 milliards de dollars pour réaliser une transaction”.

Fait intéressant, en plus de cette tranche potentiellement de 10,6 milliards de dollars pour de futures fusions ou investissements, le PSTH SPAC qui est sur le point d’acheter 10 % d’UMG possédera “1,5 milliard de dollars en espèces et en titres négociables” après la clôture de l’accord de 4 milliards de dollars. PSTH restera sur le NYSE (bien qu’en abandonnant la classification SPAC), et « Pershing Square Funds » aura « le droit, mais pas l’obligation » d’acheter pour 1,4 milliard de dollars d’actions PSTH, pour financer davantage de fusions/investissements.

Les points méritent d’être soulignés car les SPAC sont de plus en plus courants – en particulier dans l’industrie de la musique, car en 2021, l’actionnaire majoritaire de SiriusXM, Liberty Media, a lancé une introduction en bourse de 500 millions de dollars pour SPAC, avec 200 millions de dollars de Neil Jacobson, The Music Acquisition Corporation, ayant fait ses débuts en février.

L’éditeur de musique basé à New York Reservoir Media, pour sa part, a finalisé un accord pour devenir public en fusionnant avec la société d’acquisition par chèque en blanc Roth CH Acquisition II (ROCC sur NASDAQ), et Anghami, le premier service de streaming en Afrique du Nord et le Moyen-Orient, est sur le point de devenir public via une fusion SPAC différente pour le moment.

L’action Vivendi (VIV sur Euronext Paris) a enregistré une légère perte au cours des heures de cotation d’aujourd’hui, et le PSTH était en baisse de 11,4% par rapport à la clôture d’hier au moment de la rédaction de cet article, pour un prix par action de 22,16 $.