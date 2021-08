Pershing Square de William Ackman acquiert 7,1% d’Universal Music

Le gestionnaire de fonds spéculatifs milliardaire William Ackman a officiellement acquis plus de 7% d’Universal Music Group de Vivendi via sa société d’investissement Pershing Square Holdings (LON: PSH), avec une option pour augmenter la participation à 10% au cours du mois prochain.

L’intérêt d’Ackman à posséder une partie d’Universal Music Group – qui a enregistré une augmentation de 38% des revenus d’une année sur l’autre jusqu’au premier semestre de 2021 – s’est révélé début juin. L’homme de 55 ans avait à l’origine l’intention d’acheter 10% du label Big Three via sa société d’acquisition spécialisée, Pershing Square Tontine Holdings (NYSE: PSTH), et il est apparu pendant un certain temps que l’accord serait conclu.

Cependant, l’investissement proposé a échoué vers la fin du mois de juillet, le fondateur de Pershing Square Capital Management, Ackman, citant “les problèmes soulevés par la SEC avec plusieurs éléments de la transaction proposée” comme l’une des principales causes du développement. Malgré les éloges d’Ackman sur le modèle commercial et l’avenir d’Universal Music, il convient également de mentionner que les investisseurs de PSTH semblaient se méfier de l’accord UMG pour plusieurs raisons. Au cours des six derniers mois, le cours de l’action de la SPAC a chuté de près de 33 %, avec un prix actuel par action de 20,21 $.

Maintenant, comme mentionné initialement, William Ackman et Pershing Square Holdings, basé à Londres, sont sur le point d’acquérir un dixième du groupe Universal Music, lié à la bourse, a annoncé Vivendi dans un communiqué officiel cet après-midi.

Selon le communiqué concis du conglomérat français, Pershing Square (et les « affiliés » gérés par Ackman) ont acheté aujourd’hui 7,1% d’Universal Music Group pour 2,8 milliards de dollars, pour une évaluation d’entreprise (y compris la dette existante) de 35 milliards d’euros (41,02 milliards de dollars à l’heure actuelle). taux de change) pour l’intégralité de la maison de disques leader. L’accord porte spécifiquement sur 128 555 017 actions UMG ordinaires au prix de 21,78 $ pièce, la « contrepartie en espèces » de Pershing Square s’élevant à environ 2,5 milliards de dollars.

Les acheteurs ont le droit d’augmenter leur participation dans UMG jusqu’à 10 % (au même prix) d’ici le jeudi 9 septembre, et les dirigeants de Pershing Square ont l’intention de le faire, selon Vivendi.

Comme indiqué, Universal Music Group devrait arriver sur Euronext Amsterdam le mardi 21 septembre, 60% de la société devenant disponible pour les investisseurs publics. Pershing Square en détiendra un autre dixième, en supposant que la transaction impliquant le reste de la participation soit clôturée, tandis que le conglomérat chinois Tencent détient actuellement 20% de l’entreprise. Vivendi prévoit de conserver les 10 % restants d’UMG.

Des rapports ont récemment révélé qu’Universal Music Group avait lancé une enquête officielle à la suite d’allégations de toxicité sur le lieu de travail formulées par des employés actuels et anciens de sa division australienne, et UMG a signé à la fin du mois dernier un accord de licence de premier plan avec le rival de TikTok, Lomotif.