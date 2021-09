Pershing Square finalise l’acquisition de 10 % d’Universal Music Group

in

Environ trois semaines après avoir dépensé 2,8 milliards de dollars pour acquérir 7,1% d’Universal Music Group, Pershing Square de William Ackman (via une entité “affiliée”) a officiellement abandonné près de 1,15 milliard de dollars pour acquérir une participation supplémentaire de 2,9% dans le label lié au marché boursier. Cependant, certains auraient perdu des millions sur leurs investissements dans PSTH SPAC d’Ackman, qui devait initialement acquérir un dixième d’UMG.

Vivendi a révélé pour la première fois son intention de vendre une participation de 10 % dans Universal Music Group – dont un cinquième appartient au conglomérat chinois Tencent – ​​en mai, identifiant l’acheteur uniquement comme un « investisseur américain ». Début juin, Pershing Square Tontine Holdings, l’une des nombreuses sociétés d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) à arriver en bourse ces derniers temps, a confirmé son intention de finaliser l’achat de plusieurs milliards de dollars.

Mais l’accord a brusquement échoué en juillet, Ackman – qui a vanté le modèle commercial et le potentiel à long terme d’Universal Music – citant « les problèmes soulevés par la SEC avec plusieurs éléments de la transaction proposée » comme l’une des principales causes du développement. Il convient également de noter que certains investisseurs du PSTH semblaient se méfier de la pièce – l’action de la SPAC s’est séparée de près de 27% de sa valeur sur l’année – et un actionnaire a déposé une plainte fermement formulée contre Pershing Square le mois dernier.

Maintenant, comme mentionné initialement, Pershing Square Holdings (LON : PSH), basé à Londres, a officiellement investi près de 1,15 milliard de dollars pour porter sa participation dans Universal Music Group à 10 %.

PSH avait un mois à compter de la date de l’achat de 7,1% précédemment noté pour obtenir une plus grande partie d’Universal Music selon les termes de l’accord initial, et cet intérêt supplémentaire a été acheté spécifiquement par « PS VII Master, LP … un co-investissement affilié véhicule » de Pershing Square lui-même, selon un communiqué officiel publié par ce dernier. PS VII a sécurisé 52 769 098 actions ordinaires UMG pour 21,78 $ pièce, pour un prix d’achat total de 1 149 310 954 $.

Avec des entités autres que Pershing SPAC ayant finalisé l’achat de 10% d’Universal Music Group, et avec le procès susmentionné toujours en cours, Ackman a signalé dans une lettre aux actionnaires que PSTH pourrait retourner les 4 milliards de dollars qu’il a levés auprès des investisseurs.

Certaines de ces personnes ont perdu des « millions » sur la société, selon Institutional Investor, qui a interrogé 17 personnes ayant subi des pertes sur leurs participations dans la Tontine.

Un psychiatre basé à Chicago, par exemple, a perdu “près d’un million de dollars – toutes ses économies – en options d’achat sur” PSTH, par investisseur institutionnel, tandis que la même source relaie qu’un ingénieur logiciel a décidé que Tontine “était le seul stock qu’il aurait acheter », en consacrant l’intégralité de ses économies de 1,6 million de dollars à des actions ordinaires ainsi qu’à des «options d’achat coûteuses dans le cours avec un prix d’exercice de 22 $».

En tout état de cause, Ackman, dans la lettre susmentionnée, a qualifié le procès de l’investisseur de « sans fondement » – tout en reconnaissant que « la simple existence du litige peut dissuader les partenaires potentiels de la fusion de travailler avec PSTH sur une transaction jusqu’à ce que le procès soit finalement résolu. “

Et avec seulement 11 mois environ restant à PSTH pour confirmer les plans d’une acquisition – “notre capacité à conclure une transaction dans les délais requis a été compromise par le procès” – Ackman cherche actuellement à obtenir l’approbation réglementaire pour un SPARC précédemment annoncé.

Cette dernière serait différente d’une SAVS à plusieurs égards, notamment la capacité de fonctionner sans délai de deux ans pour finaliser une acquisition. Et à condition que la SEC donne le feu vert à la SPARC et à la NYSE approuve ses bons de souscription d’inscription, “nous avons l’intention de demander l’approbation des actionnaires de PSTH pour nous permettre de restituer aux actionnaires les 4 milliards de dollars de liquidités que PSTH détient en fiducie”, a écrit Ackman, à 20 $. (sans aucun doute au grand désarroi de ceux qui ont investi au-dessus du prix de l’introduction en bourse) et un bon de souscription SPARC par action.