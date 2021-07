Pershing Square SPAC annule l’accord d’acquisition d’Universal Music Group

La SPAC Pershing Square Tontine Holdings (PTSH), dirigée par William Ackman, a abandonné son accord pour acquérir 10% d’Universal Music Group, invoquant des complications avec les règles de la SEC et de la Bourse de New York (NYSE). La décision abrupte forcera un recalcul de la valorisation de 40 milliards de dollars d’Universal Music Group.

Pershing Square Tontine Holdings (PTSH) n’est plus intéressé par l’acquisition de 10% des parts d’Universal Music Group, selon une lettre aux actionnaires partagée ce matin. L’annulation brutale fait suite à des discussions avec la Security and Exchange Commission (SEC), qui ont soulevé des problèmes de réglementation et de conformité, en particulier en ce qui concerne la Bourse de New York. Le vote en faveur de l’annulation pure et simple de l’accord a été unanime au sein du conseil d’administration de Pershing Square.

“Notre décision de rechercher un autre regroupement d’entreprises initial (“IBC”) a été motivée par des problèmes soulevés par la SEC avec plusieurs éléments de la transaction proposée – en particulier, si la structure de notre IBC était qualifiée selon les règles du NYSE”, fondateur de Pershing Square Bill Ackman a écrit.

« Bien que nous soyons déçus de ce résultat, nous continuons de croire que l’échelle unique et la structure favorable de PSTH nous permettront de trouver une transaction qui répond à nos normes de qualité commerciale, de croissance durable et d’un prix équitable. »

L’annulation brutale est certainement inattendue et fait suite au mécontentement des investisseurs de Pershing Square.

Après que Pershing a annoncé son intention d’acquérir la participation de 10 % dans UMG, les actions de la SPAC ont chuté de 18 %. Malgré les nombreux éloges de l’acquisition d’Ackman, y compris une évaluation ultra-optimiste de l’industrie musicale au sens large et de ses actifs, les investisseurs de PTSH ont semblé tièdes sur l’accord pour diverses raisons.

Cela suggère qu’Ackman cherchait une « sortie » pratique pour apaiser les investisseurs. Bien que les accords SPAC ne soient pas conventionnels, il n’est pas clair si les problèmes de conformité soulevés par la SEC et la NYSE étaient insurmontables.

Malgré le retrait surprenant, cependant, Ackman a insisté sur le fait que Pershing ne laissait pas UMG «à l’autel» (selon ses mots). Vivendi a également indiqué qu’il n’y avait aucune rancune et a accepté d’autoriser l’achat de “fonds d’investissement ayant des intérêts économiques importants ou des postes de direction détenus par M. William Ackman”.

En conséquence, Ackman semble prêt à acheter une participation d’UMG via ses autres véhicules d’investissement. Mais la mise finale pourrait être inférieure à 10 %.

“La participation finalement acquise dans UMG sera désormais comprise entre 5 et 10 %”, a proposé Vivendi dans un communiqué publié lundi. “S’il était inférieur à 10 %, Vivendi entend toujours céder le manque à gagner à d’autres investisseurs avant la distribution de 60 % du capital d’UMG aux actionnaires de Vivendi prévue le 21 septembre 2021.”

Plus au fur et à mesure que cela se développe.