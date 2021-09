Persistent Systems va acquérir SCI, Shree Infosoft

Persistent acquerra 100 % de ces deux sociétés pour un paiement en espèces de 53 millions de dollars pour SCI et de 6,87 millions de dollars pour les activités américaines et indiennes de Shree.

Persistent Systems a annoncé mercredi l’acquisition de Software Corporation International (SCI) et de sa filiale Fusion360. Persistent a également acquis Shree Partners, basée au New Jersey, et sa filiale indienne Shree Infosoft. Persistent acquerra 100 % de ces deux sociétés pour un paiement en espèces de 53 millions de dollars pour SCI et de 6,87 millions de dollars pour les activités américaines et indiennes de Shree.

Pour SCI, Persistent paierait 34,45 millions de dollars d’avance et 5,96 millions de dollars par an au cours des deux prochaines années. De plus, Persistent paierait 2,21 millions de dollars par an pendant trois ans pour conserver ses employés clés. Pour acquérir Shree Partners, un paiement initial de 3,37 millions de dollars et 1,5 million de dollars par an sera effectué sur deux ans. Un autre 500 000 $ serait versé pour conserver les employés au cours des trois prochaines années.

Persistent a déclaré que la SCI basée en Caroline du Nord apporte des capacités de conseil approfondies dans le domaine spécialisées dans les solutions de paiement, l’intégration et les services de support. Fusion360 fournit le développement d’applications, la maintenance et le support pour les plates-formes de paiement, y compris le gestionnaire de transactions financières d’IBM. SCI servirait de base à la nouvelle unité commerciale dédiée aux paiements de Persistent.

La deuxième acquisition de Persistent, Shree Partners, est une société de solutions technologiques et de transformation numérique qui aide les clients de BFSI et d’autres secteurs à augmenter leur rentabilité en mettant en œuvre et en maintenant des solutions innovantes de cloud, d’infrastructure, de données et d’IA/ML qui réduisent les coûts et génèrent des revenus.

Sandeep Kalra, PDG et directeur exécutif de Persistent Systems, a déclaré qu’avec l’ajout de SCI et Fusion360, ils formaient une nouvelle unité commerciale de paiements et élargissaient leur expertise BFSI ainsi que leur portefeuille de clients.

Persistent constate une accélération rapide de la transformation numérique de ses clients de services financiers, qui ont non seulement besoin de technologie mais aussi d’une expertise dans des domaines tels que les paiements et la conformité réglementaire, a déclaré Kalra.

