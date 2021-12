Persona 5 Strikers, Dirt 5 et plus

L’un des nombreux avantages de l’abonnement à PlayStation Plus est de recevoir des jeux gratuits chaque mois. Sony s’est donné pour priorité d’empiler sa sélection de cadeaux mensuels avec des jeux auxquels les gens veulent vraiment jouer. Rien qu’en 2021, Sony a offert Control, Final Fantasy 7 Remake, Battlefield V et Star Wars : Squadrons. Mais la collection croissante de jeux PS Plus gratuits peut-elle être aussi impressionnante en 2022 ?

L’année commence certainement fort, car Sony a annoncé trois jeux gratuits remarquables pour les abonnés PS Plus à venir en janvier. Si vous payez pour PS Plus, vous obtiendrez gratuitement Persona 5 Strikers, Dirt 5 et Deep Rock Galactic le mois prochain. Deux des trois ont également des versions PS5.

PS Plus jeux gratuits | janvier 2022

Jeux gratuits PS Plus pour janvier 2022. Source de l’image : PlayStationPersona 5 Strikers (PS4): Rejoignez les voleurs fantômes et ripostez contre la corruption qui envahit les villes du Japon. Des vacances d’été avec des amis proches prennent une tournure soudaine alors qu’une réalité déformée émerge ; révélez la vérité et rachetez le cœur de ceux qui sont emprisonnés au centre de la crise !

Saleté 5 (PS4 et PS5): DIRT 5 est le titre le plus ambitieux à ce jour de la légendaire franchise tout-terrain de Codemasters. Avec de toutes nouvelles fonctionnalités et une action à couper le souffle, DIRT 5 crée une ambiance qui offre des courses épiques, une expression pure et un style débridé.

Deep Rock Galactique (PS4 et PS5): Deep Rock Galactic est un FPS coopératif pour 1 à 4 joueurs mettant en vedette des Nains de l’espace badass, des environnements 100% destructibles, des grottes générées de manière procédurale et des hordes infinies de monstres extraterrestres.

Les trois jeux seront téléchargeables gratuitement pour les membres PS Plus à partir du mardi 4 janvier. Si vous lisez ceci avant cette date, vous avez encore le temps de télécharger les jeux gratuits de décembre.

En décembre, Sony a offert Godfall: Challenger Edition, Lego DC Super Villains et Mortal Shell. Il y avait aussi trois jeux VR bonus : The Persistence, The Walking Dead : Saints & Sinners – Standard Edition et Until You Fall. Assurez-vous de les ajouter tous à votre bibliothèque de jeux pendant que vous le pouvez.