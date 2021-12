Persona 5 Strikers en tête d’affiche du PS Plus pour janvier

Les premiers jeux disponibles en janvier PlayStation Plus programme ont été annoncés, et ils sont assez bons pour démarrer. Persona 5 Strikers, Dirt 5 et Deep Rock Galactic rejoindront le service d’abonnement dans la première partie de janvier.

Persona 5 Strikers est essentiellement un jeu de type Dynasty Warriors, sauf avec un placage Persona 5. Une tendance populaire ces jours-ci avec des jeux comme Hyrule Warriors et Persona 5 Strikers, la formule Dynasty Warriors a tendance à être mieux reçue par les critiques lorsqu’elle n’est pas dans un jeu Dynasty Warriors réel. Ces jeux sont des festivals de hack-and-slash, et Persona 5 Strikers ne fait pas exception.

Dirt 5 est un coureur de rallye tout-terrain qui, selon notre revue, pousse la série plus loin dans le territoire des coureurs d’arcade. Au dire de tous, c’est un jeu de qualité et ça vaut le coup d’essayer si vous êtes un fan de course. Codemasters était vraiment sur quelque chose avec la dernière entrée de sa série de courses tout-terrain.

Enfin, Deep Rock Galactic est un jeu de tir coopératif qui a une profondeur et un caractère surprenants. Vous incarnez l’une des quatre classes alors que vous essayez de survivre à des hordes d’ennemis tout en essayant d’extraire des minéraux spécifiques. Tout est enveloppé dans un délicieux thème des nains dans l’espace.

Ces trois jeux arrivent le 4 janvier, tout comme Mortal Shell, Godfall: Challenger Edition et Lego DC Super-Villains, les jeux PlayStation Plus de décembre, quittent le service. Et bien que les offres PlayStation Plus standard soient pâles par rapport au Xbox Game Pass, elles constituent toujours un bon rapport qualité-prix pour ceux qui appartiennent au service.