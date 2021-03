Persona 5 Strikers est OK

Capture d’écran : Persona 5 Grévistes

Si vous avez joué Persona 5 tu le sauras, à part quelques exceptions notables, Les flics de Tokyo sont des abrutis qui torturent les enfants. Il n’est donc pas étonnant que dans la suite du jeu, le Voleurs fantômes n’ai pas de temps pour eux.

En vertu des thèmes juvéniles et rebelles du jeu original, la police est encadrée partout Persona 5 en tant que méchants faisant autorité, mais aussi un groupe à au moins être respecté et craint. Maintenant qu’ils ont vieilli un peu, ont sauvé le monde et détrôné Dieu, nos héros ont, euh, une perspective plus large sur les choses, et ne peuvent pas se tromper de ce que certains flics étouffés pensent de leur capacité à changer les cœurs et à botter le cul. Et j’aime ça.

Un premier complot a battu Grévistes implique Zenkichi, un membre de la police préfectorale de Kyoto, fouinant autour des voleurs fantômes, essayant de les contraindre doucement à se rendre ou à participer à sa propre enquête. En tant qu’adulte, il pense qu’il peut simplement entrer dans la pièce et diriger ces enfants, mais ils n’ont rien de tout cela.

Voici Haru:

Capture d’écran : Persona 5 Grévistes

G / O Media peut obtenir une commission

D’ACCORD! Permettez-moi de m’arrêter ici pendant une seconde et de dire que, pendant que j’ai lutté avec Persona 5 Grévistes pour diverses raisons (dans lequel je suis allé ailleurs), une chose que j’ai remarquée et que j’ai vraiment appréciée est la grande tournée de rédemption de Haru. Lorsque J’ai classé Persona 5 confidents de retour en 2017, Je l’ai eue près du bas de la liste, en disant:

Un peu comme Persona 5 lui-même s’attarde trop longtemps dans un palais, il ajoute également un membre supplémentaire du parti vers la fin où il n’en fallait plus. L’histoire de Haru est peut-être tragique, mais il n’y a absolument rien de convaincant dans sa personnalité ou son histoire à moins que vous ne soyez vraiment dans la maille.

Je reprends tout. Quelque temps loin des dernières étapes de la mouture Persona 5 et ses propres mauvais moments ont donné des ailes à cette fille, et elle est maintenant l’un de mes acteurs préférés du nouveau jeu. Pas seulement à cause de la façon dont elle traite les flics, mais ensuite, c’est aussi à cause de la façon dont elle – à juste titre, compte tenu des événements de Persona 5!– traite les flics.

Capture d’écran : Persona 5 Grévistes

Équitable! Je ne peux pas et je ne veux pas parler de la façon dont tout cela bouge , puisque ce serait un spoiler, mais au moins au début de ce jeu, les enfants vont bien.