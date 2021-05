Personnages de l’histoire d’horreur américaine de Finn Wittrock, classés

4. Bobby Richter (American Horror Story: 1984)

Bien sûr, naturellement, le dernier personnage que je dois mettre ici est celui qui n’est apparu qu’une seule fois au cours de cette saison de la série, et c’est Bobby Richter. Alors que Finn Wittrock a fait un excellent travail pour dépeindre le fils d’un meurtrier, c’est juste dommage que nous n’ayons pas vraiment pu voir plus de son personnage. Mais cela ne signifie pas que son histoire pour cet épisode n’était pas géniale.

C’est presque comme une plongée profonde dans votre passé, vouloir trouver des moyens de renouer avec lui d’une manière ou d’une autre. Bobby est venu au camp pour en savoir plus sur les erreurs de son père et ses virages sombres lorsqu’il était M. Jingles. Pendant qu’il est là, il finit par être blessé par les fantômes vengeurs qui hantent l’endroit, mais à la fin de la journée, il finit toujours par rencontrer son père, sa grand-mère et même la personne qui lui a donné son nom, l’original. Bobby qui était le petit frère de Benjamin.