Personnages et comment dater vos armes

Boyfriend Dungeon est maintenant disponible sur Nintendo Switch et il y a un tas de personnages disponibles que vous pouvez dater en tant qu’armes.

Le jeu existe depuis longtemps car il s’agissait initialement d’un projet kickstarter qui a rapporté 272 280 $ à 6 991 contributeurs. Depuis, les fans attendent avec impatience l’étrange cocktail d’exploration de donjons et de romance, et la bonne nouvelle est que vous pouvez sortir avec tous les beaux mecs et leurs formes brillantes dès maintenant.

Seulement, n’essayez pas de romancer le chat Pocket parce que c’est un énorme non-non.

donjon copain | Bande-annonce de lancement

Personnages de Boyfriend Dungeon

Les personnages de Boyfriend Dungeon sont les suivants :

Sunder – Talwar Valeria – Dagger Issac – Estoc Sawyer – Glaive Pocket – Brass Knuckles Rowan – Scythe Seven – Lasersaber

Comment dater vos armes dans Boyfriend Dungeon

Vous pouvez sortir avec n’importe quelle arme dans Boyfriend Dungeon à part les Brass Knuckles, Pocket le chat.

En dehors de l’exploration des donjons, vous pourrez parler à vos armes sous leur forme humaine. Quelle que soit la personne pour qui vous avez des yeux écarquillés, vous pourrez améliorer votre relation avec elle à travers des messages et des rendez-vous.

Vous pouvez aussi simplement nouer des amitiés solides, et pour ce faire, vous devez connaître les goûts et les aversions de chaque camarade.

Pendant que vous faisiez la fête, nous avons étudié la lame…​ Et par « étudié la lame » nous entendons « daté la lame » Et si vous ne savez toujours pas de quoi nous parlons, allez jouer à Boyfriend Dungeon pic.twitter.com/Eqo9vbfE8p – Xbox Game Pass (@XboxGamePass) 11 août 2021

Acheter

Les fans peuvent acheter Boyfriend Dungeon sur Nintendo Switch pour seulement 15,29 £. Il est également disponible sur Steam pour 13,94 £ avant de revenir à son prix normal le 18 août.

Si vous êtes un fan de musique, vous pouvez également acheter une Soundtrack Edition sur Steam pour 22,68 £. Cela vient essentiellement avec le jeu ainsi que l’OST.

