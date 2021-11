Personnages spéciaux d’Animal Crossing pouvant apparaître au perchoir

Préparez-vous pour une commande scandaleuse de Starbucks, mon ami à plumes. Capture d’écran : Kotaku / Nintendo

Enfin, le Roost est arrivé dans Animal Crossing: New Horizons. Depuis la mise à jour de la version 2.0 du jeu, les joueurs recherchent frénétiquement le pigeon distant Brewster, afin de pouvoir installer son café sur leur île et commencer à inviter des amis de l’île pour un café. Ci-dessous, nous avons mis en évidence certains des personnages les plus intéressants d’Animal Crossing que les joueurs ont vus jusqu’à présent dans Brewster’s Roost.

Dans le Roost, vous ne savez jamais quel ami en forme d’animal va déambuler dans le café pour une tasse de café rapide. Ce sont peut-être d’anciens résidents qui se souviennent encore de vous (ils sont bien mieux) et veulent rattraper leur retard, ou plus excitant, certains des personnages spéciaux de la série qui peuvent inviter une surprise plus une. Alors que les planchers du café n’ont pas encore été tachés par les déversements ou éraflés par le flux constant de bottes, les joueurs ont déjà partagé sur les réseaux sociaux certains des personnages spéciaux qui se présentent au Roost. Voici quelques-uns des personnages spéciaux soignés qui ont fait des apparitions au Roost jusqu’à présent.

Curseur KK

Le Roost ne serait pas un café pop sans l’apparition du célèbre musicien de l’île. Vous pouvez parfois trouver KK Slider en train de se détendre au Roost. Si vous l’approchez, il vous régalera d’histoires sur la façon dont le Roost avait une petite scène, où le labrador blanc a fait ses débuts en tant que musicien. (Ce serait de retour dans Animal Crossing: Wild World et Animal Crossing: City Folk.) Il mentionne que Brewster prend soin de lui « depuis l’âge d’un chien maintenant ». Espérons que ce pilier de la série finira par bénir les résidents avec ses tons doux et émouvants, quand il n’est pas occupé à décompresser après sa journée bien remplie d’être l’un des chiens les plus cool de l’île.

Rover ajoute probablement du lait à son café au lieu de la crème. Capture d’écran : Kotaku / Nintendo / GameXplain

Rover et Tom Nook

Ce prochain est un peu un twofer. Selon un joueur qui a invité le personnage spécial Rover au Roost, le chat souriant amènera Tom Nook, l’escroc lui-même, comme son plus un. Dans les jeux précédents, Rover était responsable de la création de personnages, avant d’être remplacé par les apprentis de Tom, Timmy et Tommy, il est donc normal qu’il dîne avec son ancien patron. Bien que Rover fasse d’autres apparitions lors de l’événement du 1er mai, il est agréable de le voir se détendre dans le café. C’est plus que ce que je peux dire à propos de Tom, qui, je le soupçonne, pourrait avoir des arrière-pensées. Bien que le tanuki soit décalé, je ne peux m’empêcher de penser qu’il complote pour que les joueurs paient sa note. Je te surveille, Tom Nook.

Kapp’n & toute sa famille

Même les marins doivent jeter l’ancre de temps en temps, mais les visites de Kapp’n au Roost ne sont pas un chien de mer solitaire buvant son chagrin. Il s’agit d’une affaire de famille – en fait, il amène toute sa famille. Il est accompagné de sa femme Leilani, de sa fille Leila et de sa mère Grams. Espérons que le père de la famille ne repère pas KK et ne se sente pas inspiré pour lancer une cabane de pirates, de peur que sa femme ne s’irrite et ne le bannisse à nouveau de la vie en mer.

Laisse les navets à la porte, Mae. Il est temps de se détendre et de prendre une tasse de café. Capture d’écran : Kotaku / Nintendo / ADN95

Daisy Mae & Joan

La vie ne peut pas toujours être faite de stonks. Parfois, vous avez besoin de vous détendre et de prendre une tasse de café avec votre collègue. Et c’est exactement pourquoi Daisy Mae et Joan peuvent être trouvées au Roost. Les vendeurs de navets ont travaillé dur sur le marché libre de la négociation lucrative d’actions de navets. Je suis sûr que quand ils ferment les yeux, ils ne voient que des navets. J’espère donc que Joan et Daisy Mae pourront pousser un soupir de soulagement lorsqu’elles ouvriront les yeux pour voir une bonne tasse de café chaud.

Les hiboux auraient-ils intérêt à boire du café ? Capture d’écran : Kotaku / Nintendo / VickiIcarusChan

Céleste & Blathers

Je pense que ce serait un péché de ne pas inclure Blathers sur la liste des personnages spéciaux sympas qui apparaissent dans le Roost. Sans lui, les joueurs n’auraient pas pu trouver Brewster, ni installer le café dans le musée en premier lieu. Pour rendre les choses encore plus douces, si vous invitez Blathers au Roost, il peut amener sa sœur Celeste avec lui. Les frères et sœurs nocturnes se sont toujours sentis comme des navires passant la nuit sur mon île, alors je parie qu’ils sont rigolos chaque fois qu’ils sont ensemble. Je ne m’excuse pas pour le jeu de mots.