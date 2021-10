personnalisation, confidentialité et nouveaux moyens de paiement

Nouvelles connexes

Le commerce est un secteur en constante évolution depuis des siècles et a été l’un des premiers à être impacté par le développement technologique et l’émergence d’Internet. La manière dont les citoyens achètent a énormément changé au cours des dernières décennies, tant au niveau du processus d’achat lui-même que des motivations et tendances des consommateurs.

Dans ce contexte de changement permanent, l’épidémie de covid-19, qui a confiné les citoyens chez eux pendant des semaines, a eu un impact certain sur le commerce, car il a changé les comportements des consommateurs d’une manière radicale à laquelle de nombreuses marques n’étaient pas préparées. Un impact qui est largement venu pour rester.

En ce sens, un rapport de la société de solutions de commerce numérique Astound Commerce indique que ce scénario oblige les marques à adopter des stratégies et des technologies avant-gardistes pour survivreainsi que la mise en œuvre d’importantes innovations numériques qui stimuleront le commerce aujourd’hui et à l’avenir.

“Rester coincé n’est plus une option», précise le cabinet, qui résume dans son rapport les quatre ruptures qui marqueront l’avenir du commerce : les nouvelles tendances des paiements, l’accompagnement dans les nouvelles technologies, la personnalisation et la confidentialité et la communication directe avec le client.

La première des perturbations identifiées dans le rapport est liée au monde des paiements, où l’élan que la pandémie a généré en les paiements sans contact et la recherche de moyens de paiement plus flexibles semblent être là pour rester.

Révolution dans les paiements

Dans le cas des paiements sans contact, le rapport souligne que près de 40% des acheteurs mondiaux utilisent plus fréquemment les services de paiement mobile depuis janvier 2020, une tendance préjudiciable à l’utilisation des monnaies physiques. De plus, l’utilisation de soi-disant portefeuilles est également de plus en plus fréquente et ils devraient représenter la moitié des ventes du commerce électronique en 2021.

Cependant, Astound souligne que offrir une alternative de paiement numérique va au-delà d’une simple transaction, car elle est aliénée aux changements d’attitude et de comportement des consommateurs. Ainsi, il anticipe que la tendance à payer moins en espèces résultant de la peur de la contagion du virus va “plus que probablement” se poursuivre.

De même, le rapport souligne que la pandémie a accéléré la consommation “consciente” dans laquelle les acheteurs contrôlent davantage leurs habitudes d’achat et le besoin dépasse le désir comme motif d’achat. De plus, l’incertitude économique a également rendu les gens plus prudents lorsqu’il s’agit de consommer.

Dans ce contexte, des modèles de paiement flexibles commencent à s’imposer, comme “acheter maintenant, payer plus tard”, que 22 % des consommateurs utilisent déjà fréquemment. Cela représente un avantage considérable pour les marques, qui verront leur taux de conversion augmenter, ainsi qu’un niveau inférieur de processus d’achat inachevés.

En outre, Astound note que Ce modèle séduit à la fois les consommateurs les plus sensibles aux prix et ceux qui veulent éviter l’intérêt cela implique d’acheter en plusieurs fois avec des cartes de crédit, en particulier les jeunes.

« Ces options de paiement offrent aux acheteurs une expérience fluide et rationalisée, augmentant leur niveau global de satisfaction et établissant une plus grande fidélité », dit-il.

Accompagnement dans les nouvelles technologies

D’autre part, le rapport souligne que le passage inévitable de la consommation de masse au monde numérique en 2020 rend la différenciation indispensable en 2021. Ainsi, il souligne que des technologies telles que l’intelligence artificielle (IA) et la réalité augmentée peuvent ajouter une « valeur significative » au parcours client, soutenu par les avantages d’une vitesse, d’une latence et d’une fiabilité plus élevées qu’offre la 5G.

En ce sens, il souligne que les expériences immersives ne sont plus une tendance, mais un aspect du quotidien des consommateurs. Ainsi, il affirme avoir passé plus de temps à interagir avec les technologies émergentes à la maison, à s’habituer au machine learning d’Alexa et à sa capacité à rechercher par la voix ou à interagir avec les nouveaux filtres Snapchat qui évoquent la réalité augmentée.

De plus, il ajoute qu’une étude récente révèle que l’engagement des consommateurs envers ces technologies augmente. Par exemple, les achats en direct et les événements virtuels ont augmenté respectivement de 21 % et 27 % depuis mai de l’année dernière, et plus d’un tiers des utilisateurs utilisent fréquemment des codes QR pour des activités telles que l’obtention d’informations supplémentaires sur les produits ou les enregistrement.

Dans ce contexte, rappelez-vous que ces innovations ont été une « bouée de sauvetage » pour les marques physiques qui ont été contraints de fermer temporairement pour aider à ralentir la propagation du virus et remarque que la convergence entre toutes les technologies émergentes rendra son impact encore plus important cette année.

Personnalisation et confidentialité

La troisième des perturbations que l’étude identifie pour le secteur est liée à la équilibre à trouver entre personnalisation et confidentialité. Tout cela à un moment où la “confiance” dans la marque est plus importante que jamais compte tenu du climat de scepticisme et de doute vécu pendant la pandémie de covid-19.

Ainsi, il remarque que la préoccupation des consommateurs pour la vie privée a augmenté ces dernières années à mesure que de nouveaux réseaux sociaux ou de grandes entreprises technologiques non réglementées ont émergé. En fait, il souligne que 71% des consommateurs pensent que les marques peuvent faire plus pour protéger leurs données personnelles.

Cependant, elle admet que si la protection des données de ses clients est « non négociable », les marques font face à un plus grand désir des consommateurs de recevoir des informations pertinentes en temps réel par des messages personnalisés. Ainsi, il indique que 58% des personnes seraient prêtes à partager leurs données personnelles en échange d’une expérience plus personnalisée.

En ce sens, il souligne que Le respect de la législation sur les données commence par être direct et transparent en ce qui concerne les informations des clients que les entreprises collectent, ainsi que leur intention. De plus, les utilisateurs doivent recevoir des informations claires et facilement accessibles sur la manière dont leurs données seront utilisées, ce qui se passe lorsqu’ils ne sont plus vos clients et la possibilité de se désinscrire.

En même temps, il ajoute qu’à l’ère d’hyper-personnalisation d’aujourd’hui, les données comportementales seront la clé pour offrir aux clients des expériences pertinentes et fluide, conçu de manière unique pour chaque individu en temps réel sur son canal préféré.

Mais ça affecte ça La personnalisation doit aller au-delà de la capacité d’identifier correctement un client par son nom et son emplacementParce que les acheteurs d’aujourd’hui veulent des promotions en temps réel, du contenu et des recommandations pertinents.

“Les marques besoin d’équilibrer la pertinence et l’application de la loi, et un faux mouvement pourrait avoir de graves conséquencesde la perte d’un consommateur de valeur aux pénalités financières et de réputation », déclare Astound, ajoutant que l’évolution de l’environnement législatif en termes de confidentialité et de suivi des données est également un défi important pour les entreprises.

Par conséquent, il souligne que le besoin d’innover est « urgent » dans le paysage concurrentiel du e-commerce, afin d’augmenter la valeur et la différenciation de la marque grâce à la confiance des consommateurs. Par conséquent, il est obligatoire de développer des solutions avancées pour l’utilisation des données conformément à la législation.

Les réseaux sociaux pour communiquer avec le client

La dernière perturbation affecte tout ce qui concerne la communication de l’entreprise avec le client. Actuellement, le canal d’achat traditionnel est de plus en plus fragmenté et le commerce est « omniprésent, omnicanal et à la demande ». Il est donc « urgent » d’être en contact avec les acheteurs où qu’ils se trouvent.

De plus, les consommateurs sont bombardés par une multitude de distractions, de bruits qui compliquent la capacité des marques à délivrer leur message direct. Par conséquent, Astound soutient qu’ils devraient établir des moments d’interaction avec le consommateur “one to one” via des canaux directs.

A tout cela s’ajoutent les changements provoqués par la pandémie, qui ont conduit les consommateurs à essayer de nouvelles marques, “un coup dur pour la fidélité”. En outre, 37% des personnes interrogées ont acheté directement sur les sites de la marque et trois sur cinq déclarent que l’expérience a été meilleure que lors de l’achat du produit via un intermédiaire.

Pour cette raison, il défend que la mise en place de canaux directs permet de générer des contenus plus pertinents, dynamiques et personnalisés ; obtenir plus de soutien pour la marque ; Et ce qui est plus important, donne à l’entreprise la capacité de posséder et de contrôler ses données clients, ce qui représente un avantage concurrentiel pertinent.

Dans ce sens, le rapport ajoute que les médias sociaux en tant que canal sont un autre « perturbateur commercial critique et sous-utilisé que les marques ne peuvent plus se permettre d’ignorer ». Ainsi, il met en évidence qu’ils ont longtemps été considérés comme une source de découverte et de recherche pour les acheteurs et que le commerce a été relégué « à une arrière-pensée mal intégrée ».

Cependant, il souligne que adopter une approche centrée sur le consommateur des médias sociaux signifie créer un parcours d’achat transparent. « 2021 sera une année fondamentale pour capitaliser sur des opportunités jusque-là inexploitées dans ce canal, compte tenu de l’élan acquis l’année dernière », déclare Astound, qui rappelle que les grandes plateformes ajoutent continuellement des capacités d’achat.

