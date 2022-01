Personnalisez l’écran d’accueil de votre iPhone avec ce magnifique nouveau pack d’icônes

Nous espérons que ce sera enfin l’année où Apple décidera de laisser les utilisateurs personnaliser nativement les icônes de leur écran d’accueil. En attendant une solution solide, vous pouvez toujours utiliser l’application Raccourcis pour créer vos propres icônes d’application alternatives. Nous avons travaillé sur un nouvel ensemble d’icônes avec beaucoup de détails, de profondeur et de vitalité que vous pouvez utiliser pour rendre votre iPhone plus amusant.

Nous allons essayer d’ajouter plus d’icônes à la galerie ci-dessous, mais pour l’instant, nous avons des options pour 29 des applications intégrées d’Apple (plus une autre icône de CD pour les abonnés Spotify). Vous pouvez appuyer et maintenir pour enregistrer chaque icône ci-dessous dans votre application Photos pour une utilisation dans les raccourcis. Ces conceptions sont une évolution d’un pack d’icônes précédent que nous avons partagé au début de 2020, et elles regorgent toujours de couleurs.

Pour utiliser ces icônes sur l’écran d’accueil de votre iPhone, suivez les étapes ci-dessous :

Appuyez et maintenez sur les icônes que vous souhaitez utiliser pour les enregistrer dans Photos. Lancez les raccourcis et créez un nouveau raccourci. Appuyez sur « Ajouter une action ». Sélectionnez « Ouvrir l’application ». Sélectionnez l’application que vous souhaitez ouvrir le raccourci. Appuyez sur l’icône du curseur dans le coin supérieur droit. Appuyez sur « Ajouter à l’écran d’accueil ». Appuyez sur l’icône et sélectionnez « Choisir une photo ». Sélectionnez l’icône que vous souhaitez utiliser. Donne lui un nom. Appuyez sur « Ajouter ».

Si vous aimez ces icônes, assurez-vous de nous le faire savoir dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions recevoir de vos nouvelles. Et si vous souhaitez que nous ajoutions une icône pour une application spécifique, faites-le nous savoir !

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :