Personnalité MTV Reality enceinte d’un deuxième enfant

Les stars de Geordie Shore, Marnie et Casey, révèlent qu’elles attendent leur deuxième enfant ensemble. Le couple dit OK ! ils sont tous les deux « tellement excités et super heureux » d’agrandir leur famille.

Marnie dit que découvrir qu’elle était enceinte était « un peu un choc », mais ils sont tous les deux ravis de la nouvelle addition. « Nous sommes tellement ravis », a-t-elle déclaré. La star de télé-réalité affirme avoir découvert le paquet de joie en travaillant sur un nouveau projet. « Je tournais une émission télévisée en septembre et nous avions prévu d’essayer après cela, mais pendant le tournage, j’ai eu des symptômes vraiment étranges », a-t-elle révélé.

« Je me sentais constamment malade, mes gencives saignaient et j’avais des vertiges, mais j’ai simplement attribué cela au fait qu’il s’agissait d’une émission basée sur des activités et du fait que les journées duraient 17 heures », a-t-elle poursuivi.

Marnie a été obligée à un moment donné de faire un saut à l’élastique dans la série, a-t-elle déclaré au média ajoutant qu’elle avait découvert un drapeau rouge majeur lors d’évaluations médicales. « Tout le monde a dû faire un examen médical au préalable et quand ils ont pris ma tension artérielle, elle était vraiment basse », se souvient-elle. « Ma tension artérielle n’a jamais été basse, c’était donc un signal d’alarme. »

Tous les symptômes ont immédiatement amené son fiancé à croire que Marnie préparait un autre petit pain au four. « J’en ai parlé à Casey et il m’a dit : ‘Tu es définitivement enceinte !’ Alors dès que je suis rentrée ce soir-là, j’ai fait un test de grossesse et j’ai tout de suite trouvé « Enceinte ». Nous avons juste ri », a-t-elle poursuivi en partageant.

Le casting de Geordie Shore a tous été mis au courant du nouveau bébé à bord et serait « tellement excité » pour le couple. Elle a poursuivi: « Je n’arrive toujours pas à croire que je suis la seule des filles avec des enfants. Je n’arrête pas de leur poser des questions à ce sujet donc je pense que je les énerve ! Je veux juste qu’elles se dépêchent et aient des enfants parce que je veux eux de faire des choses ensemble. Marnie et Casey ont déjà un enfant ensemble, un fils nommé Rox qu’ils ont accueilli en 2019.