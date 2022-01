« Personne du gouvernement ne m’a dit ‘Alberto, ce que tu as dit est un mensonge' »

01/12/2022 à 11:48 CET

Le ministre de la consommation, Alberto Garzón, a veillé à ce que « personne » de gouvernement vous a dit que vos déclarations dans une interview dans un journal britannique sur l’élevage intensif sont un mensonge et insiste sur le fait qu’il s’agit d’un « canular« et une » déformation dirigée de ces mots, avec des mensonges et des mensonges « par le » lobby de la viande. «

« Il est clair qu’il y a eu une controverse sur la façon dont mes collègues, les partenaires de la coalition, ont pris ces déclarations ou, plutôt, les déclarations que je n’ai pas dites. Mais sur le fond, Je n’ai vu personne qui m’ait dit : » Alberto, ce que tu as dit est un mensonge « . Personne« , a affirmé dans une interview à Infolibre.

Dans ce sens, il a réaffirmé que ses propos étaient « impeccables ». « Ce que j’ai dit, je le garde et cela deviendra la ligne de travail de tous les pays occidentaux », a-t-il souligné, tout en s’appuyant sur « des preuves scientifiques ».

À son avis, ses paroles étaient « déformées » et un « canular » a été créé au sujet de ses déclarations pour faire croire qu’il « attaquait » l’ensemble du secteur de l’élevage. « J’ai fait une défense ardente de l’élevage extensif, familial, social, qui est générateur d’emplois.

Plus précisément, Garzón a accusé le « lobby de la viande » d’avoir créé le « canular » et les groupes « de droite » pour des intérêts politiques. « Le lobby de la viande n’aime pas ce genre de politiques et construit donc le canular. Ensuite, il y a ceux qui profitent à leurs propres fins partisanes, comme les différents droits, en pensant aux élections », a-t-il expliqué.

Le PSOE, contre les macrofermes

Par ailleurs, interrogé sur les réactions de ses collègues du gouvernement qui ont indiqué qu’il s’exprimait à titre « personnel » et non en tant que ministre et qu’ils « regrettaient » ses déclarations « malheureuses », Garzón a assuré qu’ilou qu’il a dit « a l’acceptation maximale dans le gouvernement » car là où le PSOE gouverne « c’est contre les macro fermes ».

De plus, en référence aux propos du ministre de l’Alimentation, Luis Planas, qui a indiqué que « si quelqu’un parle de nourriture, il est normal qu’il m’appelle », il a indiqué qu’il entretient une « bonne relation » et que ils partagent « un certain espace gouvernemental ». « Il sait quelle est notre ligne de travail. Le contenu de ces déclarations que j’avais précédemment et par la suite indiqué. Il le connaissait, « il s’est installé, tout en assurant que ce qu’il indique est dans les documents gouvernementaux.

En ce sens, le chef de la Consommation a nié que la ministre du Travail, Yolanda Díaz, ni le président du gouvernement, Pedro Sánchez, aient demandé sa démission, comme l’avaient demandé les partis d’opposition.