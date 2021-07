Personne Lando Norris ne veut battre plus que Sainz

Lando Norris et Carlos Sainz peuvent encore jouer une partie de golf quand ils ont le temps, mais sur la piste, le pilote McLaren admet qu’il n’y a « personne que je voudrais battre plus » que son ancien coéquipier.

Le duo a été coéquipier chez McLaren pendant deux saisons, 2019 et 2020, et ensemble, ils ont entrepris de remettre McLaren sur le podium et d’élever l’équipe au meilleur des autres.

Mais, après deux saisons à Woking, Sainz a choisi de signer avec Ferrari, annonçant au début de l’année dernière qu’il se rendrait à Maranello en 2021 pour remplacer Sebastian Vettel.

Cela n’a pas fait grand-chose pour freiner l’amitié ou la rivalité.

Selon Norris, il n’y a personne sur la grille de F1 qui le connaît mieux que Sainz, et il n’y a personne qu’il veut battre plus.

“Il sait comment je conduis et il sait comment nous pensons en tant qu’équipe”, a déclaré Norris à motorsport.com.

« Bien sûr, nous essayons de changer un peu les choses pour qu’il ne sache pas tout. Mais ce n’est qu’un des avantages et des inconvénients de quelqu’un qui change d’équipe et tout ça.

“Bien sûr, nous avons tous les deux notre propre calendrier, mais il n’y a probablement personne que je voudrais battre plus que Carlos et probablement vice versa.

« Il veut battre McLaren et nous voulons tout autant battre Ferrari. Cela fait partie du défi, mais peut-être rejouerons-nous au golf demain.

McLaren se bat pour le meilleur des autres dans le championnat des constructeurs de cette année, l’équipe de Woking maintenant P3 de 141 points contre 122 pour Ferrari.

Le championnat de cette année a vu Norris émerger comme l’un des principaux prétendants, le pilote de 21 ans étant le seul pilote avec Max Verstappen et les coéquipiers Mercedes à être monté sur le podium à trois reprises.

Il est 4e au classement Pilotes avec 101 points.

“Je pense que je me concentre probablement plus que je ne l’ai fait – je passe plus de temps sur les choses importantes, les choses sur lesquelles je dois vraiment me concentrer”, a déclaré Norris à propos de ses performances améliorées. « C’est ma course et ma performance comme je l’ai fait cette année.

« Une partie de cela consiste à se concentrer sur les choses sur lesquelles vous devez vraiment vous concentrer pour mieux les faire. La clé, c’est de passer plus de temps avec mes ingénieurs et moins de temps à discuter et à s’amuser.

