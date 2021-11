Personne n’a aidé Maradona

20/11/2021 à 08:00 CET

Pour la plupart des Argentins, Diego Armando Maradona est considéré comme le meilleur joueur de tous les temps. Il a même une communauté qui vénère sa figure, l’Église Maradoniana, créée en 1998 dans la ville de Rosario. Avoir soulevé une Coupe du monde comme il l’a fait l’a catapulté à l’Olympe.

Le slalom historique et la main de Dieu, tous deux dans le même match contre l’Angleterre, ont élevé Maradona comme le sauveur du pays, l’homme qui s’était vengé quatre ans après avoir perdu la guerre des Malouines et avait revendiqué la fierté de toute une nation. La Coupe du Monde 86 a fait de ‘Pelusa’ l’idole de tous.

Deux ans seulement s’étaient écoulés depuis son départ du Barça. Et quatre de son arrivée, la plus massive de l’histoire de l’équipe Blaugrana. On ne pouvait même pas marcher à l’aéroport. Diego est arrivé avec seulement 21 ans et est reparti avec 23, sans grands titres, sans grands buts – en couple et loin du Camp Nou – et sans lien particulier avec les supporters ou avec la ville. Il est parti et le Barça l’a oublié comme s’il n’avait jamais porté leurs couleurs.

« Il paraît qu’il n’a jamais joué ici, personne ne le réclame, c’est comme s’il agaçait & rdquor;, commente pour Sport Dossier le journaliste Ramon Besa, connaisseur de l’étape des « Dix » au Barça. Une tache noire à laquelle Josep Lluís Núñez, le président de l’époque, a dû faire face. Il a accusé son entourage de l’avoir égaré pour justifier son échec et, dans une large mesure, il n’avait pas tort.

Pas de chance à Barcelone

Maradona n’a pas eu de chance au Barça : Andoni Goikoetxea l’a grièvement blessé d’un tacle sauvage, s’est fait tabasser lors d’une finale de Copa del Rey contre l’Athletic Club et a contracté une hépatite. Parallèlement à cela, à Barcelone, il a commencé à flirter avec la drogue. « Tous les souvenirs de Maradona à Barcelone sont mauvais : l’hépatite, la blessure de ‘Goiko’, la drogue, le parquet de l’Avenida Pearson, la nuit occupée par les ‘Cebollitas’ et le clan. De plus, ses buts les plus célèbres ont été à Belgrade contre l’Etoile Rouge et au Bernabéu contre le Real Madrid & rdquor;explique Besa.

Barcelone a été le début de tout pour Diego. De la chute, pour avoir été le lieu où il a commencé à dévier son chemin ; mais aussi de l’ascension, car après son passage au Barça il s’est déchaîné et est devenu le meilleur joueur du monde. De même qu’au Camp Nou il était considéré avec méfiance, à San Paolo il était idolâtré. Et jusqu’à aujourd’hui. La semaine prochaine, le stade qui porte son nom lui rendra une nouvelle fois hommage.

Le 25 novembre, alors que cela fera un an depuis sa mort, Naples organisera trois veillées : une au stade Diego Armado Maradona, une autre devant la grande fresque de la Via Taverna del Ferro et une troisième devant l’un des meilleurs -des peintures murales connues, celles de Piazzale Maradona dans les Quartieri Spagnoli, un lieu de pèlerinage pour les fans du monde entier.

Mais aussi à Naples, Maradona s’est définitivement rendu à sa face B, traîné par un environnement rassis et toxique. « Il n’était pas bon quand il s’agissait de choisir ses amis. Maradona accueillait tous ceux qui l’approchaient, il était trop généreux. Il n’était pas prêt à comprendre qui était bon et qui était mauvais & rdquor;, reconnaît pour Dossier Sport le journaliste napolitain Carlo Alvino, pratiquement l’ombre de Maradona en son temps dans le sud de l’Italie.

« Il y avait trop de monde, mais personne ne se souciait de lui. C’était une machine à gagner de l’argent. Son environnement ne s’est jamais soucié de lui ou ne l’a bien conseillé & rdquor;, Expliquer. Mais ce n’était pas seulement son environnement. Selon Alvino, du club, personne n’a collaboré pour empêcher l’emblème de tout Naples de tomber dans la partie sombre de la ville : « Le président, Corrado Ferlaino, admet aujourd’hui qu’il s’était trompé car il aurait dû bien conseiller Diego sur qui il pouvait aller et avec qui il ne pouvait pas. À ce moment-là, il le laissa seul dans l’ombre, dans cette mer agitée, dans une ville qui a de belles choses, mais aussi des choses très laides & rdquor;.

Inaction du Barça et de Naples

« Barcelone et Maradona avaient une relation distante & rdquor;dit Ramon Besa. Le ‘Fluff’ s’est trompé dans de nombreuses décisions extra-sportives, mais ni le Barça ni Naples n’ont rien fait pour empêcher un garçon qui n’a pas atteint 30 ans de succomber à l’irresponsabilité de son environnement. «Il est venu trop jeune, entouré de nombreuses personnes et d’un manager, Jorge Cyterszpiler, dans un Barcelone effervescent. Ici, TV3 et Catalunya Ràdio sont nées et le stade commençait à se remplir de médias.

Tout cela l’a dévoré. Ils allaient partout en groupe, au restaurant, en discothèque, en clan. En plus, il organisait beaucoup de fêtes chez lui sur l’avenue Pearson, avec beaucoup de monde. Il a emporté tout cela & rdquor;dit Besa. Núñez l’a surveillé, mais ne l’a jamais arrêté. « Le Barça l’a laissé faire et avait plein de raisons de le mettre à la porte, mais cela ne l’a pas empêché de faire quoi que ce soit & rdquor;, se souvient également le journaliste Miguel Rico à Sport Dossier.

« Je n’ai pas vu le club près du joueur. Il savait parfaitement qu’il vivait avec beaucoup de gens qui n’étaient pas de sa famille, qui sortaient la nuit, mais il était plus pour veiller sur lui que pour s’occuper de lui& rdquor;, raconte l’homme de Lleida. Quelque chose de similaire s’est produit à Naples. « Ferlaino lui a confié un détective privé, c’est la seule chose qu’il a faite. Mais lorsque l’enquêteur a dit qu’il avait été dans un endroit où il ne devrait pas être, le président n’est pas intervenu & rdquor;, dit Carlo Alvino.

Trop de fête

Maradona et ses amis étaient les rois de la nuit barcelonaise. Ils sortaient et organisaient des fêtes massives sur le sol de l’avenue Pearson sans que personne du Barça ne s’asseye pour parler de leur vie privée. Ils ne l’ont jamais fait. « Il n’y avait personne qui avait la moindre influence sur lui, il faisait ce qu’il voulait. Il n’y avait pas de bureau, comme il y en a apparemment maintenant, pour s’occuper du joueur de football qui l’aidait et l’aidait & rdquor;, exprime Miguel Rico.

Quelque chose qui coïncide avec ce qui s’est passé dans les années qui ont suivi son passage à Barcelone, déjà à Naples. À San Paolo, il n’y avait pas non plus l’aide dont le footballeur avait besoin. Les buts et les titres couvraient tout. Naples, avant Maradona, avait eu de grandes difficultés à survivre. C’était un petit club. Avec Maradona, il est devenu quelque chose de plus grand, mais il manquait encore de personnalités professionnelles. C’était un club de bas niveau qui ne pouvait pas gérer la situation & rdquor;, dit Carlo Alvino.

En 1991, Maradona a été testé positif à la cocaïne lors d’un contrôle antidopage. Ils l’ont sanctionné de 15 mois sans jouer. Ce fut un coup terrible pour le monde du football, mais surtout pour les Napolitains. Une étoile est tombée du ciel.

Après ce coup, les ‘Ten’ ont quitté l’Italie. Il a récupéré sa forme à Séville et Newell’s pour défendre les couleurs de l’Albiceleste lors de la Coupe du monde 94, mais aux États-Unis, il a subi son deuxième positif : éphédrine, noréphédrine, pseudoéphédrine, norpseudoéphédrine et métaéphédrine, cinq substances stimulantes qui ont causé une autre grande sanction. Il n’y avait pas de remède. Ils ne l’ont toujours pas aidé.

Le troisième et dernier positif est tombé en août 1997, quelques mois avant sa retraite de Boca Juniors. Également lié à la cocaïne. Diego Armando Maradona a laissé, ces dernières années, des images tristes. Certains à signaler. Mais en Argentine et à Naples, on se souviendra toujours de son football. Carlo Alvino le reconnaît : « C’est comme San Gennaro. Un saint & rdquor;.