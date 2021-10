Personne n’aurait osé tirer sur Ram Bhakts à Ayodhya s’il y avait eu le gouvernement BJP en 1990 : Yogi Adityanath

Yogi Adityanath a déclaré que le Congrès, le BSP et le SP ont jeté l’État dans le feu des émeutes en brisant le tissu social au nom du casteisme.

Le ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, a déclaré aujourd’hui que personne n’aurait osé tirer sur Ram Bhakts à Ayodhya en 1990 s’il y avait eu un gouvernement BJP dans l’État. Yogi Adityanath a fait ces remarques en s’adressant au programme de la conférence des représentants sociaux du BJP à Lucknow. Il a dit que ceux qui n’appartiennent pas à Ram ne peuvent être d’aucune utilité.

« S’il y avait eu un gouvernement BJP le 2 novembre 1990, personne à Ayodhya n’aurait osé tirer sur Ram Bhakts. Ceux qui étaient anti-Ram, ils ont osé tirer brutalement sur des karsevaks innocents pour la banque de votes », a allégué Yogi Adityanath.

Il a ajouté: « Nous devons toujours nous rappeler que ceux qui n’appartiennent pas à Ram, ils ne peuvent être d’aucune utilité. »

Pour les non-initiés, les karsevaks s’étaient rassemblés à Ayodhya le 30 octobre 1990 à l’appel du VHP, du RSS et du BJP et le 2 novembre, ils marchaient vers Babri Masjid. Ensuite, CM Mulayam Singh Yadav avait ordonné à la police d’ouvrir le feu sur karsevaks.

S’attaquant davantage au parti Samajwadi, le ministre en chef de l’UP a déclaré que si pour le parti Samajwadi, seule la famille d’Akhilesh Yadav compte, pour le Premier ministre Narendra Modi, chaque Indien est sa famille.

«Pour le Premier ministre, 135 millions de personnes du pays sont sa famille. Pour nous, 25 crore de personnes de l’État sont des familles. Mais pour le parti Samajwadi, la seule famille qui compte est celle d’Akhilesh Yadav. Vous avez dû le voir, tous les postes étaient occupés par des membres d’une même famille. Ils ne pensent pas au-delà », a déclaré Yogi Adityanath.

Le chef du BJP a en outre déclaré que le Congrès, le BSP et le SP avaient jeté l’État dans le feu des émeutes en brisant le tissu social au nom du casteisme. « Au nom du pouvoir, ils ont hypothéqué l’État à la mafia. Cependant, aucune mafia ne peut sortir ouvertement sous le règne du BJP aujourd’hui », a déclaré Yogi Adityanath.

CM Adityanath a en outre déclaré que le gouvernement du BJP a une politique de tolérance zéro envers le crime et les criminels. Les élections législatives auront lieu dans l’Uttar Pradesh au début de l’année prochaine.

