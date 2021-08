Personne ne bouge, personne n’attaque et la Vuelta s’engourdit

29/08/2021

Le à 19:55 CEST

Quand impair eking chrétienCycliste inconnu, membre d’une modeste équipe sponsorisée par une chaîne de supermarchés, il a attendu et a regardé le chronomètre derrière le podium à Rincón de la Victoria, il a vu qu’un rêve qu’aucun coureur n’abandonne devenait réalité. Il allait être, par surprise et avec l’autorisation des stars de la course, le leader de la Vuelta. Peut-être quelques jours, pas beaucoup plus. Et ici, nous l’avons.

L’impensable et l’inouï ; Il arrivera avec le maillot rouge à la troisième semaine de course, un vêtement qu’il pourra garder au moins jusqu’au sommet des lacs de Covadonga, mercredi prochain dans les Asturies.

Vite ils partent. Aujourd’hui, Rafal Majka, un autre triomphe en solitaire, une échappée de race, s’est imposé à El Barraco à une moyenne de 40 kilomètres par heure. La Vuelta semble engourdissante mais, sûrement, hier il n’y avait pas une seule colline pour casser et écraser la course. Ils sont tous passés au volant d’Intermarché, l’équipe Eiking et, bien sûr, la Vuelta ne peut pas permettre à l’une des équipes les plus modestes du peloton mondial de devenir le pilote de la course. Ce sera que non.

Sûrement, José María Jiménez, qui s’appelait El Chava, se serait tordu de rage au voir que la Vuelta arrivait à son village sans que personne ne s’attaquât; un rythme de croisière, rapide, oui, mais tous au fil des étapes où s’est entraîné Carlos Sastre, vainqueur du Tour 2008.

Car c’était juste comme ça, une étape d’entraînement avec le numéro au dos, Primoz Roglic et Enric Mas sachant que ni Eiking, ni Guillaume Martin, le cycliste français bien plus dangereux que le Norvégien, ne sont adversaires et cela dans les Asturies, mercredi Et Jeudi, il y a suffisamment de dureté pour que la Vuelta bascule. Sinon, cela n’est pas compris, à moins que tout le monde considère que les sommets d’Avila de La Centenera, Pedro Bernardo, Mijares et San Juan de la Nava étaient une sorte d’autoroute qui les menait à une autre autoroute, ce qu’ils devaient tous faire en même temps. terminer l’étape pour aller en autocar à Santander, où se reposera demain la manche espagnole.

Majka a mangé toute la scène en courant et a gagné la mémoire de son père décédé cette année. Le Jumbo a libéré Steven Kruijswijk pour aller sans succès capturer le coureur polonais. Sa deuxième place à El Barraco était révélatrice de ce que son équipe pensait de l’étape et c’était la même chose que Mas a avoué après avoir franchi la ligne d’arrivée. “La piste n’était pas la meilleure pour avoir la bataille qui était attendue.” S’il y avait eu des ports cohérents et la crainte d’une offensive contre Roglic, le Jumbo n’aurait jamais permis à Kruijswijk de prendre l’avantage. Il aurait été silencieux à côté de son patron slovène au cas où il aurait besoin de lui à un moment donné.

SEULEMENT YACHTS

Seul Adam Yates a déménagé, qui n’a gratté que 15 secondes. “Il n’y avait pas de grand port à définir”, a ajouté Superman. Ainsi, comme ce fut le cas samedi, Eiking a signé un autre jour et ils sont déjà six en tête de l’épreuve. “Ce serait surréaliste pour moi de gagner la Vuelta et c’est déjà pour moi d’être en tête de la course après ce week-end. Mais les deux étapes des Asturies sont trop dures pour moi”, a admis Eiking, qui le fait au moins pas de surprise à la manière des victoires d’Éric Caritoux en 1984 et de Marco Giovannetti en 1990.

Dommage qu’un week-end se soit laissé passer, où il y a plus de public sur les routes et devant la télévision, plus de monde en attente d’un attentat entre les stars qui n’a pas eu lieu. Pas même une tentative, une manifestation d’offense. Rien de rien. Si triste.