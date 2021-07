Personne ne court comme Pedri en Eurocup 2021

01/07/2021

L’équipe espagnole a trouvé une veine avec Pedri González. Le joueur de Tenerife est la pièce parfaite pour Luis Enrique pour maintenir son traditionnel 4-3-3 et le trouver efficace. Avec un pivot comme Sergio Busquets, un footballeur usé comme Koke, Pedro permet d’unir le déséquilibre avec le ballon aux pieds et aussi un affichage physique qui continue d’impressionner.

Le test ultime de l’endurance de Pedri est dans l’un des classements statistiques de valeur plus élevée que l’UEFA rend public. L’homme de Ténérife est répertorié comme le footballeur qui a parcouru le plus de kilomètres en Eurocup parmi ceux qui sont encore en compétition.

Le blaugrana a parcouru 46,9 kilomètres dans les quatre premiers matchs de l’Euro, complétant 390 minutes. L’autre footballeur espagnol qui a participé dans toutes les minutes ça a été Aymeric Laporte, en plus du gardien Unai Simón.

Dans le calcul global de la compétition, Sabatzier (Autriche) et Ekdal (Suède), Ils le dépassent avec respectivement 48,7 et 47,2 kilomètres aux jambes, mais ils ne pourront plus en rajouter car leurs équipes ont été éliminées.. Le concurrent le plus proche de Pedri est son rival de demain, le Suisse Freuel, avec 46,3 kilomètres.

ne l’accuse pas

Un aspect très surprenant chez Pedri c’est qu’il ne montre pas de fatigue, du moins de façon apparente. Son succès dans les passes est 91 pour cent, avec 277 corrects sur 305. Et que le footballeur ne se contente pas de sécuriser des passes, mais tente aussi de longs ou de risqués. Pedri a produit 31 longs (11 %), 176 moyens (64 %) et 70 courts (25 %). Un échantillon qui a un répertoire large et varié.

La vitesse de pointe est le seul paramètre pour lequel il n’est pas doué, a une vitesse de pointe en Eurocup de 19,7 kilomètres par heure, mais un autre facteur qui montre son intelligence sur le terrain est qu’il n’a été contraint commettre deux fautes dans tout le tournoi, jouant dans une position de combat autant qu’elle l’est dans le noyau. En revanche, il a subi dix infractions, ce qui serait plus si ce n’était son désir de toujours essayer de donner une continuité au jeu.

Pedri apporte un air particulier à la sélection. Brisez les lignes et défoulez-vous dans les moments de plus grande pression de la rival. Il bouge constamment pour être l’homme libre et essaie d’avancer dans les transitions soit avec des passes, soit avec le ballon cousu dans le pied.

Pedri avec Ferran Torres après le grand effort contre la Croatie

Nutritionniste et poids

Pedri a une génétique particulière pour le sport, comme il l’a lui-même récemment avoué dans une interview avec SPORT, qu’il a cultivé dans son enfance en pratiquant le cross-country. Mais à cela il ajoute aussi beaucoup de travail et de professionnalisme.

Lors de cette première saison au Barça, le footballeur a suivi les conseils de la nutritionniste du club pour s’occuper de l’alimentation à domicile. En raison des problèmes de Covid-19, cette campagne les joueurs n’ont pas pu manger ensemble régulièrement comme les autres années et il était essentiel de respecter les consignes du club.

Il a également fait un travail spécial pour gagner du muscle trois jours par semaine. Les effets sont évidents. Le Pedri actuel a plus de corps et est plus fabriqué physiquement qu’à son arrivée. Avoir une musculature plus développée lui permet de bien mieux résister à la collision avec les rivaux et de ne pas tomber au sol.

A tout cela il faut ajouter l’habitude de faire des efforts prolongés. Pedri est un athlète depuis sa naissance. Il a passé des heures et des heures à jouer sans arrêt, que ce soit au football ou à d’autres sports. Les heures de la rue l’ont façonné et son envie de continuer sur le terrain Ils vous aident à faire en sorte que la fatigue coûte plus qu’elle ne prend le dessus.

Pedri est le grand trésor de l’équipe nationale et du Barça. Luis Enrique lui a donné des galons avec seulement 18 ans parce que vous en avez juste besoin.